Ys Memoire: Revelations in Celceta ya tiene fecha de lanzamiento en nuestra región

En nuestra región, la serie de juegos Ys de Nihon Falcom, la cual debutó en 1987, llega a través de dos distribuidoras diferentes. Xseed Games, es una de ellas y ha acabado de anunciar oficialmente la fecha de lanzamiento Ys Memoire: Revelations in Celceta se estrenará en el mercado americano el próximo 28 de abril. Esta versión, que consiste en una remasterización en alta definición y con mejoras técnicas del título original Ys: Memories of Celceta, estará disponible para la consola Nintendo Switch.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Ys Memoire: Revelations in Celceta?

Ys Memoire: Revelations in Celceta estará disponible en nuestra región a partir del martes 28 de abril de 2026. El lanzamiento en territorio europeo estará a cargo de Marvelous Europe. Por su parte, la desarrolladora Nihon Falcom ya había publicado este título en Japón —tanto en formato físico como digital— durante mayo de 2025. Originalmente, Ys: Memories of Celceta debutó en Japón para PlayStation Vita en septiembre de 2012. No obstante, solo llego a nuestro territorio en noviembre de 2013 y a Europa en febrero de 2014. Posteriormente, el juego contó con una versión para PC lanzada en julio de 2018. Además, fue lanzada una adaptación para PlayStation 4 en mayo de 2019, la cual fue localizada al inglés en junio de 2020.

¿Cuál es la historia de Ys Memoire: Revelations in Celceta?

Durante la historia de Ys Memoire: Revelations in Celceta controlaremos a Adol Christin, quien despierta en la ciudad fronteriza de Casnan sin recordar su identidad ni su pasado. Tras encontrarse con un ladrón llamado Duren, quien afirma conocerlo, ambos se adentran en una misión en una mina local que revela las habilidades de Adol como espadachín. Este evento atrae la atención de una general del ejército de Romun, quien los recluta para cartografiar el Gran Bosque de Celceta, un territorio inexplorado del que nadie ha regresado. Durante esta misión de exploración Adol enfrentará peligros naturales mientras empieza a encontrar pistas que le permitirán recuperar su memoria.

