Ys: Memories of Celceta – Reseña

A pesar de que data de 1987, la franquicia Ys generalmente pasa desapercibida en las discusiones sobre el género JRPG. Esto resulta especialmente curioso al tener en cuenta que la mayoría de entregas han sido localizadas. No menos importante, esta serie ha gozado de una gran evolución a lo largo de las últimas tres décadas en las manos del estudio Nihon Falcom. ¡Y tendrá nuevas entregas!

Lo que comenzó como una serie de JRPG isométricos —que se distinguían de otros títulos del género por medio de su sistema de combate basado alrededor de chocar contra los enemigos— eventualmente dio el salto al 3D en 2003 con Ys VI: The Ark of Napishtim. Aunque lejos de ser una incursión perfecta al plano tridimensional, sobre todo por la ausencia de opciones defensivas, desde ese entonces la franquicia ha consistido de títulos ‘hack and slash’. No fue hasta Ys Seven (2009) que Nihon Falcom implementó las opciones defensivas que tan desesperadamente requería la serie.

Sin embargo, Ys: Memories of Celceta (2012) fue la entrega que estableció el estándar dorado en lo que respecta al sistema de combate contemporáneo de la franquicia. Ahora, ocho años después de su debut en PlayStation Vita, los usuarios de PS4 pueden disfrutarla y ver lo bien que ha envejecido en materia de jugabilidad.

Antes de hablar de todas las fortalezas de Ys: Memories of Celceta, resulta necesario reconocer una de sus debilidades: su presentación. Si bien la versión remasterizada para PlayStation 4 goza de mejores texturas que su contraparte para PlayStation Vita y corre a 60 fps, los modelos de personajes no lucen mucho mejor que los del juego original en 2012. Artísticamente, el juego no luce mal. Sin embargo, la presentación puede resultar un tanto arcaica y eso podría alejar a nuevos jugadores.

No obstante, de tolerar las gráficas obsoletas, Ys: Memories of Celceta se mantiene como un muy divertido JRPG de acción y una de las mejores entradas de la franquicia. Esto se debe a su sistema de combate, que pulió lo ya implementado por pasadas entregas de la serie por medio de retoques y mecánicas que —si bien no son originales— hacen de la experiencia de juego mucho más dinámica.

Un total de tres personajes pueden ir al campo de batalla. Puede intercalarse el control entre ellos en cualquier momento. Cada personaje tiene habilidades únicas, las cuales pueden mejorarse al utilizarlas para derrotar enemigos. Cada personaje tiene habilidades únicas, las cuales pueden mejorarse al utilizarlas para derrotar enemigos.

Al igual que anteriores entregas 3D, Ys: Memories of Celceta es un JRPG de acción en tiempo real. A medida que exploren el bosque de Celceta y otras locaciones, los jugadores se toparán con toda clase enemigos. Bien pueden derrotarlos —ya sea para conseguir experiencia, materiales y/o dinero— o evitarlos por completo, lo que evita por completo los incordiosos combates aleatorios. Memories of Celceta también hereda varias de las novedades implementadas por Ys Seven. Estas consisten en la capacidad de bloquear, habilidades activas, diferentes tipos de armas, las técnicas definitivas EXTRA skills y la capacidad de hacer guardias perfectas.

¿Cuál es la gran novedad de Ys: Memories of Celceta? Más allá de sus controles optimizados, esta entrega introdujo las evasiones perfectas a la franquicia. De forma parecida a Bayonetta (2009), el tiempo se alentará y los personajes tendrán un breve periodo de invencibilidad cuando esquiven ataques enemigos justo a tiempo.

Estas no son las únicas razones por las cuales el sistema de combate de Ys: Memories of Celceta resulta tan dinámico. Tres mecánicas contribuyen a esto:

A lo largo del juego, habrá enemigos que serán débiles ante armas específicas. Estas se dividen según su tipo de daño: corte , impacto y penetración . El derrotar enemigos con su debilidad concede más oro y ‘drops’ más raros, lo que incentiva que los jugadores se intercalen entre diferentes personajes.

, y . El derrotar enemigos con su debilidad concede más oro y ‘drops’ más raros, lo que incentiva que los jugadores se intercalen entre diferentes personajes. Además de las mencionadas derrotas vía debilidad, hay otros dos bonos de ataque . Estos consisten en los combos aéreos —que no solo hacen más daño, sino que otorgan oro extra y recargan puntos de energía y vida— y las derrotas provocadas con habilidades activas . Estas recuperan la mitad de la energía invertida en la habilidad utilizada y recargan un poco de vida.

. Estos consisten en los —que no solo hacen más daño, sino que otorgan oro extra y recargan puntos de energía y vida— y . Estas recuperan la mitad de la energía invertida en la habilidad utilizada y recargan un poco de vida. Durante la aventura, todos los personajes pueden aprender nuevas habilidades y mejorarlas al derrotar enemigos con estas. Este sistema de progresión incentiva el constante uso de todas las actividades activas.

Hablemos un poco de la trama de Ys: Memories of Celceta. Como la mayoría de entregas de la serie, esta es protagonizada por el aventurero Adol Christen. La historia comienza cuando Adol arriba a la pequeña ciudad de Casnan. Sin embargo, hay un inconveniente: ha perdido todas sus memorias. Aun así, su amnesia no lo disuade a aceptar un encargo de la gobernante Griselda: hacer un mapa del peligroso bosque de Celceta. Por fortuna, cuenta con la ayuda de Duren —un informante que previamente había hecho negocios con Adol— y otros aliados que conoció a lo largo de su exploración del bosque de Celceta previa a su amnesia.

Aunque todos los juegos de la franquicia Ys son autoconclusivos, este es el mejor punto de entrada para los novatos. Esto no se debe exclusivamente a su divertido sistema de combate, sino porque el jugador se encuentra en la misma posición que Adol a lo largo de la aventura. Adicionalmente, este título permite familiarizarse con momentos clave en la vida del protagonista gracias al sistema de memorias.

A lo largo de los escenarios explorables, Adol podrá encontrar recuerdos. Estos no solo ofrecen información clave para resolver el misterio alrededor de su amnesia, sino que mejoran de forma permanente ciertas estadísticas del protagonista.

Hablando de exploración, Memories of Celceta posee desde el principio un sistema de viaje rápido. Aunque al principio puede resultar algo confuso, este concede más agencia a los jugadores y hacen del ‘backtracking’ algo opcional. También vale la pena mencionar el soberbio diseño de las mazmorras, las cuales poseen entretenidos rompecabezas y secretos por los cuales merecen ser revisitadas a lo largo del juego.

Además de las mejoras permanentes producto de las memorias y el inevitable aumento de nivel, los jugadores pueden mejorar el equipamiento de Adol y su ‘party’ por medio de los minerales que encuentren a lo largo de la aventura. También pueden equiparles hasta dos accesorios con efectos pasivos, los cuales pueden ir desde mejoras estadísticas hasta la capacidad de generar energía al caminar. A partir de cierto punto, los jugadores pueden elaborar sus propios accesorios y demás objetos a partir de los materiales recolectados al derrotar enemigos y recorrer los escenarios.

Concluyamos esta reseña con un aspecto positivo y uno negativo. En primer lugar, hay que aplaudir la decisión de XSEED Games y Nihon Falcom de permitir que los jugadores escojan entre el audio inglés y japonés. En segundo lugar, incluso si no perjudica demasiado el combate, esta remasterización podría haberse beneficiado de un sistema de fijado. Este hubiera evitado que ciertos combates se sintieran tediosos.

Ys: Memories of Celceta 7.3/10 Nota Lo que nos gustó - Aunque no muy complicado, el sistema de combate ofrece variedad en la forma de múltiples opciones ofensivas y defensivas.

- El sistema de progresión es bastante orgánico gracias a la forma en la que se consiguen habilidades y se suben de nivel.

Lo que no nos gustó - La ausencia de un sistema de fijado hace que algunos combates sean tediosos.

- Aunque divertida, la historia puede resultar un tanto cliché.

- Su presentación puede ser una píldora difícil de tragar.

En resumen Aquellos que busquen un JRPG más orientado a la acción no tienen pierde con Ys: Memories of Celceta. A pesar de formar parte de la longeva franquicia Ys, los interesados pueden incursionar sin miedo a sentirse perdidos a lo largo de la aventura de Adol Christin. Al fin y al cabo, la verdadera fortaleza de este título reside en cómo combina un variado sistema de combate y la divertida exploración de escenarios. Estas dos características se ven beneficiadas por el ingenioso diseño de Nihon Falcom alrededor de las mazmorras y las batallas de jefe. Eso sí, cabe señalar que esta remasterización no goza de novedades en materia de jugabilidad.

Reseña hecha con una copia digital de Ys: Memories of Celceta para PlayStation 4 brindada por XSEED Games.