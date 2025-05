Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga llegará a occidente durante el tercer trimestre del 2025

Refint games y Falcom han anunciado el lanzamiento de Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC (a través de Steam, Epic Games Store y GOG) en Occidente durante el tercer trimestre de 2025. Este título es un crossover entre las series de juegos de rol de Falcom, Ys y Trails, fusionando elementos de combate y lore de ambas franquicias.

Cómo son las mecánicas de juego y combate de Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga

El sistema de combate se basa en un estilo de acción rápida heredado de Ys SEVEN. Además, en Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga se ha integrado la mecánica de salto para añadir una dimensión vertical a los movimientos del jugador en los entornos de batalla. Los personajes provenientes de la franquicia Trails in the Sky incorporan sus propias habilidades y ataques característicos. Todos estos adaptados a un formato de arena fighter sin que estos pierdan su identidad.

Adicionalmente, la historia no se queda relegada a un lado. Ya que, el juego se beneficia de la participación de actores de doblaje de ambas propiedades de Falcom. Además de los personajes controlables, el juego presenta una variedad de personajes de apoyo provenientes de diferentes títulos de Falcom. Estos aliados intervienen en las batallas, brindando asistencia al jugador en diferentes aspectos.

Características técnicas y novedades presentes en Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga

Una de las actualizaciones significativas es la remasterización gráfica, que permite la visualización del juego en pantallas HD y 4K, con compatibilidad para 60 fotogramas por segundo. Adicionalmente, y quizás lo más importante de esta remasterización, es la incorporación del modo multijugador, tanto en línea —con rollback netcode— como local.

El juego incluirá doblaje en inglés, interpretado por un elenco de actores familiarizados con las series Ys y Trails. Adicionalmente, se podrá acceder a una colección de fondos de pantalla y bandas sonoras de varios títulos de Falcom, que se desbloquearán a medida que se avance en el juego. Finalmente, para la versión de PC, se han implementado características específicas como la compatibilidad con ratón y teclado, así como la posibilidad de ajustar la relación de aspecto (con rangos que van desde 5:4 hasta 21:9). Sin lugar a dudas, esta es una gran oportunidad para probar uno de los juegos de estas dos franquicias que estaba perdido en el tiempo y que para muchos ya era lost media.

Vía: Gematsu