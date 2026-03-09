Ys X: Proud Nordics – Reseña (PC)

Ys X: Proud Nordics es la décima entrega numerada de la serie de juegos de rol de acción de Nihon Falcom. Sin embargo, cronológicamente, el juego se sitúa poco después de los eventos de la segunda entrega. Es por este motivo que se posiciona como la tercera entrada en la línea de tiempo oficial, precediendo a Ys: Memories of Celceta —juego que debutó en el 2012 para la PSVita—. Así que en nuestra reseña de Ys X: Proud Nordics, les contaremos si este juego vale la pena —para los que jugaron la versión original del 2023— y también les diremos por qué es un buen punto de inicio para aquellos que se quieran empezar a conocer el universo creado por Nihon Falcom.

Una historia sencilla de seguir

La historia de Ys X: Proud Nordics se desarrolla en el Golfo de Obelia, una región inspirada en la Europa medieval, donde conviven diversas facciones como los Ispanards, Romuns y los Normandos. El protagonista, Adol Christin, llega al puerto de Carnac acompañado por su socio Dogi y el investigador Doctor Flair. Tras un encuentro con las fuerzas navales de la Flota de Balta, Adol termina vinculado físicamente mediante una cadena mística a Karja Balta, la princesa de los Normandos.

El conflicto central surge cuando Carnac es atacado por los Griegr, un ejército de criaturas inmortales y no muertas. Durante el juego seguimos a Adol y Karja para rescatar a los ciudadanos capturados y descubrir el origen de estas fuerzas. A medida que avanzan, los protagonistas son nombrados «Hermanos de Escudo», un vínculo que evoluciona desde una rivalidad inicial hacia una camaradería inquebrantable basada en la confianza mutua.

La versión Proud Nordics añade una subtrama al a historia del juego centrada en la Isla Oland. En esta historia Adol y Karja conocen a Canute y Astrid; al tiempo que se profundiza en la historia antigua de los Normandos y los motivos por los cuales abandonaron su tierra ancestral. El ritmo de Ys X: Proud Nordics es irregular y como resultado, el peso narrativo de su historia se concentra en el último 20% del juego. Por tal motivo, algunos momentos dramáticos se resuelven de manera apresurada o mediante conveniencias del guión.

Acción y movimientos espectaculares

El sistema de combate de Ys X: Proud Nordics destaca por el uso simultáneo de Adol y Karja. El jugador controla a uno mientras el otro actúa de forma automática, permitiendo el intercambio instantáneo entre uno y otro. Pero cabe aclarar, que el núcleo del combate en Ys X: Proud Nordics reside en es la gestión del indicador de puntos de habilidad (SP). Mientras se utiliza a un personaje, el SP del que está en reserva se regenera rápidamente. Esto incentiva el cambio constante para mantener un flujo de ataques especiales. Adicionalmente, el «Modo Dúo» —que se activa manteniendo presionado un botón— nos permite controlar a ambos personajes. En este modo se pueden ejecutar las «Duo Skills», que consumen SP de ambos simultáneamente y hacen un daño significativo a los enemigos.

En este juego se ha sustituido el sistema de Flash Move y Flash Guard de entregas anteriores por un sistema basado en códigos de colores. Los ataques de poder (rojos), los cuales deben ser bloqueados mediante la guardia del Modo Dúo. Bloquear con éxito estos ataques llena el «Revenge Gauge». Esta sirve como un multiplicador que aumenta drásticamente el daño de la siguiente habilidad de dúo que se ejecute. Por otro lado, los ataques de velocidad (azules) deben ser esquivados con un dash y si se esquivan correctamente se pueden realizar contraataques automáticos. Adicional a esto, en Ys X: Proud Nordics se introduce una mecánica de ruptura (Break). Esta se puede explotar con todos los enemigos. Ya que, estos poseen una barra de armadura que debe ser agotada mediante habilidades específicas antes de poder infligir daño directo a sus puntos de vida.

Un gran punto de entrada para aquellos que quieren conocer más de este universo de Nihon Falcom

Pelear no es lo único que haremos en Ys X: Proud Nordics. Ya que, explorar es una parte importante del título y esta en el juego de Falcom se divide entre secciones a pie y navegación marítima a bordo del barco Sandras. En tierra, el diseño de niveles utiliza «Acciones de Mana», como una cuerda para balancearse, un aerodeslizador (Mana Board) para surfear sobre agua y tierra, y la nueva habilidad Mana Hold, que permite mover objetos o proyectiles telequinéticamente.

El mundo está compuesto por numerosas islas en el Golfo de Obelia. Sin embargo, el diseño de estas carece de una variedad visual, predominando los entornos de playas tropicales y cuevas lineales que con el pasar de las horas resultan repetitivas. El Sandras funciona como una base móvil donde se reclutan tripulantes que ofrecen servicios de comercio, mejora de equipo y misiones secundarias. En contraste, la navegación marítima es lenta en las etapas iniciales, y las batallas navales, aunque funcionales, cuentan con mecánicamente simples.

¿Y los jefes de Ys X: Proud Nordics qué tal son?

Los enfrentamientos con jefes en Ys X: Proud Nordics están diseñados como pruebas de resistencia, especialmente en los niveles de dificultad más altos como «Nightmare». Estos encuentros exigen que el jugador aprenda los patrones de ataque, anteriormente explicados. Adicionalmente, muchos jefes incluyen secuencias de animación dinámica durante los contraataques exitosos. Sin embargo, algunas batallas —en especial sobre las etapas finales del juego— pueden sentirse más como un ejercicio de desgaste que de habilidad pura debido a la gran cantidad de puntos de vida con los que cuentan los enemigos. En este aspecto, la versión Proud Nordics introduce jefes adicionales en la Isla Oland y un calabozo llamado Muspelheim, enfocado en desafíos de combate de alta dificultad diseñados para ser jugados al final de la aventura.

La música de Ys X: Proud Nordics es un deleite para los fanáticos de Falcom

El motor gráfico de Nihon Falcom muestra una estética limpia llena de colores vibrantes. Sin embargo, con una calidad grafica que a pesar de las mejoras no se ve mejor de lo que ya era en su anterior versión. Aunque los modelos de personajes y sus diseños artísticos son detallados y expresivos, las texturas del terreno y el diseño de los enemigos se tornan monótonos con rápidas. Por otro lado, entre las mejoras de calidad de vida, queremos destacar el tamaño adecuado de los textos,la localización al español y la legibilidad de la interfaz. No obstante, persisten problemas técnicos menores como la aparición repentina de objetos (pop-up) en los calabozos finales.

Finalmente, la banda sonora mantiene el estilo característico de la serie, con pistas enérgicas diseñadas para acompañar el combate frenético. Todo esto con una mezcla de audio equilibrada, la cual permite escuchar con claridad los efectos de combate y las voces sobre la música. Desafortunadamente, Nihon Falcom —muy al estilo de Atlus con los juegos de la franquicia Shin Megami Tensei o sus spin off Persona— no ha permitido que los poseedores de la anterior versión actualicen su juego. Esta es una práctica que pensaba que ya habían dejado a un lado los desarrolladores japoneses.

Reseña hecha con una copia digital de Ys X: Proud Nordics para Steam provista por NIS América.