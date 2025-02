Yu-Gi-Oh! Early Days Collection – Reseña

Aunque Kazuki Takahashi –creador de Yu-Gi-Oh!– dejó el plano terrenal en 2022 a la edad de 60 años, su propiedad se mantiene fuerte en el mercado y Konami continúa encargado de su principal desarrollo y distribución. Mientras las cartas físicas del ‘Duelo de monstruos’ se convertían en el modo de juego más exitoso de los presentados en el ‘manga’ y el primer ‘anime’ exclusivo de Japón, en materia de videojuegos hubo un poco más de experimentación durante los primeros años. Las cartas terminaron por imponerse, pero la familia de consolas Game Boy vieron con el tiempo estos 14 juegos, ahora recompilados en Yu-Gi-Oh! Early Days Collection para Nintendo Switch y PC vía Steam.

Digital Eclipse es el estudio que ejecutó la labor de reunir todos estos juegos clásicos, dada su experiencia en el campo. Si bien no hay adiciones extras como galerías, más allá de agregar los manuales de juego y las cajas, sí tradujeron cuatro de los cinco títulos que hasta la fecha no habían salido oficialmente de Japón. El único español disponible es castellano, por lo que varios modismos son parte natural de los textos. Lo mismo aplica a los manuales, aunque algunos de ellos solo están disponibles en inglés o en su defecto en otro idioma europeo. De forma extraña, los logos de Game Boy se aprecian en dichos manuales, mas no en las portadas del carrusel en el menú principal.

Múltiples versiones e idiomas a elegir

En la lista de juegos seleccionables, de cada uno es posible elegir la versión original japonesa, americana (si la hay) o europea (si la hay). Dentro de cada juego no hay selección de idioma, sino que este se establece en las opciones de la colección. Mientras en los juegos de Game Boy/Color cada idioma europeo tiene su propia versión, en los de Game Boy Advance solo está la versión europea general y según el idioma en las opciones es el que se desplegará, compartiendo el mismo archivo de guardado. Esto a tenerlo en cuenta a la hora de buscar el español. Algunos juegos de GBA permiten cambiar el idioma en un menú de pausa interno.

La presentación y el menú con el listado de juegos es simple, pero incluye mejoras de calidad de vida. Según el título, es posible desbloquear todas las cartas/dados/cápsulas/mapas, capacidad máxima del deck, nivel duelista y personajes secretos. Esto ayudará significativamente a quienes solo quieran divertirse, sin preocuparse por el coleccionismo o por invertir cientos de horas obteniendo los recursos. También puedes guardar una ranura de estado por cada versión, japonesa, americana o europea. No olvidamos mencionar una útil función de rebobinar, aunque es un tanto lenta devolviendo el tiempo. Hubiese sido agradable que fuese como la de Castlevania Dominus Collection.

De Game Boy a Game Boy Advance, todos los juegos de Yu-Gi-Oh! lanzados para estas portátiles hasta 2005 en Occidente se pueden encontrar. Esto deja por fuera a los últimos dos de GBA que no siguen el arco de Yugi Muto, Yu-Gi-Oh! GX: Duel Academy y Yu-Gi-Oh! Ultimate Masters: World Championship Tournament 2006. Tampoco Nintendo DS o PlayStation Portable clasifican entre las plataformas de la Early Days Collection.

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters

*Primera vez oficial fuera de Japón.

El primer juego de Yu-Gi-Oh! en consolas Nintendo. Lo primero en aclarar es que el modo multijugador local y la función de intercambio están bloqueados en todos los 14 juegos que hacen parte de la colección. Estos mismos hacían uso del Cable Link de Game Boy/Color y el de Advance, por lo que Konami no se tomó la molestia de emular vía ‘wireless’ dicha funcionalidad. Quizás porque no solo se trataba de una «colección Nintendo», sino también para Steam. Este juego puede llegar a ser excesivamente simple para los fanáticos, pero es un punto de entrada justo para aprender las reglas básicas. Aunque no cuenta con colores al ser del primer Game Boy, lo más cercano es usar el filtro de Game Boy Light.

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories

*Primera vez oficial fuera de Japón.

La secuela de Duel Monsters para Game Boy Color, sigue muy de cerca los parámetros del anterior juego, ahora con detalles a color pero la misma mecánica. Para avanzar en el modo campaña, igualmente hay que derrotar cinco veces a cada duelista presentado, entre los que se encuentran Yugi, Joey, Tristan, Bakura y el resto de personajes del ‘manga’ y ‘anime’. No hay mucho más que hacer aparte de batirse en duelos una y otra vez, mejorando el deck de cartas.

Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB

*Primera vez oficial fuera de Japón.

El primer videojuego de la serie, Yu-Gi-Oh! Monster Capsule: Breed and Battle (PS1), adaptando el juego Capsule Monster Chess del ‘manga’, dio paso a esta versión para Game Boy/Color que a su vez es uno de los juegos más interesantes de la colección al apartarse de los duelos de cartas. Los jugadores deben coleccionar cápsulas con monstruos que combaten en pequeñas cuadrículas contra los monstruos de jugadores rivales. Para rescatar a sus amigos, un Yugi Muto de ‘sprite’ «Pokémaniaco» debe atravesar pisos, reunir estrellas de victorias y vencer a los jefes de cada nivel, cuya modalidad cambia a una especie de mini-RPG con objetivos alternos y su propio ‘lore’.

Otra consola como PS2 tuvo una versión 3D, pero este de Game Boy Color guarda todo el encanto, simplicidad y nostalgia de la época. Tanto por el tipo de luchas como por el hecho que las figuras cuentan con ‘permadeath’ (muerte permanente), también vemos notas de Fire Emblem impregnadas en esta grata experiencia diferencial de Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories

Este fue oficialmente el primer videojuego de Yu-Gi-Oh! lanzado en América –por dos días frente a Forbidden Memories de PS1–, donde venía con tres cartas promocionales físicas. Se trata del tercer Duel Monsters y por ende expande las mecánicas ya conocidas. Duelistas como Mai y Mako se añaden a los rivales iniciales, pero en esencia el juego permanece inmutable, aparte de añadir más cartas a la de por sí amplia colección digital. De los juegos de Game Boy Color es probablemente el más conocido por estas tierras al cubrir el Reino de los duelistas.

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist

*Primera vez oficial fuera de Japón.

Cuando el anuncio de Yu-Gi-Oh! Early Days Collection promocionaba 14 juegos clásicos, en realidad se refería a 16, porque esta cuarta entrega de Duel Monsters viene en tres presentaciones: Yugi, Kaiba y Joey. El juego es exactamente igual pero cambia el deck inicial, asociado al duelista correspondiente. Este es el único juego con multijugador en línea habilitado, sin embargo, al momento de esta reseña previa al lanzamiento de la colección, dicha función no se encontraba activa por obvias razones.

Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul

*No hay versión europea (o español) en la colección.

La serie Duel Monsters brincó al Game Boy Advance para su quinta entrega, con mejores gráficos, diseños de cartas, sobres de expansión y no más que eso, pues nuevamente está dedicada a las batallas sin mapa de juego o algo similar. La información sobre un lanzamiento europeo es conflictiva, pues algunos establecen fecha y otros simplemente lo omiten. Early Days Collection lo niega del todo, ya que solo cuenta con versión japonesa y americana, por lo tanto solo viene en idioma inglés. Perfectamente jugable, solo un detalle particular.

Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters

El Juego de dados de monstruos del calabozo o Dungeon Dice Monsters (DDM), con solo cuatro episodios en el segundo ‘anime’, es uno de los más atractivos de todo Yu-Gi-Oh! Usando las cartas de una forma diferente y fresca a la vez. Creado por el personaje de Duke Devlin, los jugadores solo utilizan dados para invocar monstruos, moverse, atacar, defenderse, usar magia o trampas. Cada cara del dado cuenta con crestas (blasones en castellano) que identifican dichas acciones, y niveles que facilitan o dificultan la invocación de monstruos. Al invocar, el dado se «dimensiona» en el campo de juego y el objetivo es formar un camino hacia el rival, que cuenta únicamente con tres puntos de vida antes de ser vencido.

Esta única adaptación digital de DDM –que también tuvo juego de mesa de corta vida– fue un título de lanzamiento de GBA en Japón, por lo que visualmente es muy simple pero fue el debut de la franquicia en Advance. A pesar de sus pequeñas fallas, en las que los combates pueden extenderse innecesariamente por el arte del azar, es de lo mejor que se ha hecho con los monstruos de Yu-Gi-Oh! y es una pena que no se le diera oportunidad de pulirse y lucirse.

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2

*Primera vez oficial fuera de Japón, pero solo está en japonés.

De los juegos exclusivamente japoneses relanzados en Early Days Collection, este es el único sin traducción de textos dentro del juego. Pero sigue la fórmula tradicional con la integración de sacrificios, rituales y fusiones. Solo el manual fue traducido y aunque no difiere jugablemente, la barrera del idioma en las cartas sigue fuerte por su gran cantidad para estas alturas. Hay un mapa de juego para visitar como en una especie de novela visual, por lo que los diálogos también dificultan su recorrido. Sin embargo, otro juego que sí está localizado ubicado más abajo, sería la razón por la que no se molestaron mucho con este.

Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards

En el séptimo Duel Monsters, Konami optó por un estilo más RPG afín a los juegos populares en Game Boy Advance. No es exponencial la exploración, pero sí hay una historia en la que controlamos a un avatar amigo de Yugi y su combo, quienes buscan ganar las cartas egipcias sagradas más poderosas antes que caigan en las manos equivocadas. Antes de ello debemos vencer a los conocidos personajes de la serie, mientras que las batallas se sienten un poco más dinámicas que las multifases de anteriores entregas. Si bien el mapeado de Battle City es muy básico y limitado, se agradece la intención por variar.

Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction

Esta secuela directa y el último Duel Monsters enumerado en Japón, recicla partes de Las cartas sagradas pero envía al avatar del jugador y los personajes de Yu-Gi-Oh! a un viaje global para detener a Reshef el destructor. En el camino por supuesto están los oponentes de siempre y unas cuantas rarezas en los textos de la traducción. Es un buen cierre de la duología RPG de Yugi y puede tratarse como lo que son los dos Golden Sun de GBA, un mismo juego dividido en dos partes por beneficios comerciales. Tratándose del juego de cartas, sería bueno ver más títulos así con mayor énfasis exploratorio.

Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel

Esta es una versión mejorada internacional de Duel Monsters 6: Expert 2, quizás la razón por la que evadieron la traducción de este último para Early Days Collection. Hablando de textos, tiene notorios errores como el uso del signo de interrogación de apertura al revés, palabras pegadas o letras y vocales ausentes. Cuenta con un sistema de calendario (no en tiempo real) y la posibilidad de recorrer Battle City en estilo de novela visual. Es posible elegir un deck preconstruido entre tres iniciales antes de arrancar el juego. Los días definen qué eventos especiales y personajes aparecen en ciertos lugares, por lo que elegir uno descalifica otro y así sucesivamente.

Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004

Para esta entrega o Duel Monsters Expert 3 en Japón, ya se sentía un poco agotada la fórmula sin mayores novedades, más allá de cartas y una jugabilidad que perpetua las multifases, batallas ralentizadas en comparación con el anterior juego. La designación del año como parte de su título se siente como una forma de exprimir tanto como se puedan los elementos reciclados, con un leve lavado de cara. No incluye mapa de juego sino únicamente duelistas. Por lo que es más bien un retroceso con la excusa de que es solo para los fanáticos interesados en los combates y no en segmentos «secundarios», que sinceramente son los que le daban vida a los juegos.

Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler

*No hay versión europea (o español) en la colección.

Como en The Eternal Duelist Soul, no hay una versión europea de este juego en la colección. Es una forma completamente diferente de juego de tablero que no se acerca ni a Dungeon Dice Monsters ni a Monster Capsule. Creado por el abuelo de Yugi, cuatro jugadores –o uno contra tres CPU dada la imposibilidad del multijugador– compiten en tableros basados en escenarios de la serie. En lugar de minijuegos como en un juego ‘party’, se baten a duelos básicos con los monstruos de las cartas, pero el extremo azar con los dados impide crear una verdadera estrategia de victoria. Tiene potencial y coloridos gráficos, pero es desaprovechado el uso de la franquicia.

Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005

La segunda versión internacional de campeonato y la última concentrada en los arcos de Yugi Muto, también subtitulada como El día del duelo. A diferencia de la edición 2004, tomó la buena decisión de integrar una parte de modalidad RPG, mapa explorable y avatar como en Las cartas sagradas y Reshef el destructor. Aunque no necesariamente, podríamos considerarlo parte de una trilogía RPG, pese a que este se enfoque apropiadamente en campeonato. El sistema de calendario de Stairway to the Destined Duel asimismo vuelve a aplicarse, por lo que prácticamente es una despedida integral en la colección de juegos de Yugi Muto para las portátiles Game Boy de Nintendo. El aumento opcional de velocidad permite jugar los duelos de cartas más veloces de toda la compilación.

Este paquete con 14 –o 16– juegos clásicos tiene un precio de $50 dólares estadounidenses para Nintendo Switch. La cantidad justifica el precio, aún si algunos de ellos se parecen mucho entre sí o cuentan con pocas novedades frente a sus predecesores. Como preservación histórica de los títulos es un contenido valioso, pero hubiésemos querido ver material adicional de arte y galerías. Algunos textos traducidos de los juegos y la falta de ciertos idiomas en los manuales, puede llegar a ser confuso; es algo que esperamos solucionen con una actualización. Los juegos no se caracterizan por su accesibilidad a nuevos jugadores, aunque deberían, así que los fanáticos retro de Yugi y sus amigos/enemigos son los que más provecho le sacarán a Early Days Collection.

Reseña hecha con una copia digital de Yu-Gi-Oh! Early Days Collection para Nintendo Switch brindada por Konami Latinoamérica. La colección también está disponible a través de PC (Steam).