¡Les tenemos muy buenas noticias a los jugadores de cartas! Konami reveló algunos de los cambios y novedades que llegarán a Yu Gi Oh: Master Duel en agosto de 2022 y entre ellos se encuentras dos cosas que los fanáticos estaban pidiendo desde que salió el juego: un modo casual y la posibilidad saltar la animación de las invocaciones.

Mediante una publicación oficial en la cuenta de juegos de cartas de la franquicia para Europa, los desarrolladores revelaron que las siguientes características estarán disponibles en Yu Gi Oh: Master Duel tras una actualización programada para agosto de 2022.

Nuevo modo casual : este nuevo modo YuGiOh: Master Duel de nos permitirá participar en duelos o partidas casuales mediante emparejamiento que no afectarán nuestro rango si ganamos o perdemos.

: este nuevo modo YuGiOh: Master Duel de nos permitirá participar en duelos o partidas casuales mediante emparejamiento que no afectarán nuestro rango si ganamos o perdemos. Saltar animación de invocaciones : una nueva opción hará que solo tengamos que ver las escenas de invocación una vez por partida en Master Duel.

: una nueva opción hará que solo tengamos que ver las escenas de invocación una vez por partida en Master Duel. Se ajustará el contenido de las misiones diarias .

. Copa de los duelistas: este vuevo evento jugador contra jugador se realizará entre el martes 9 y el lunes 22 de agosto de 2022.

Todavía no conocemos la fecha exacta de agosto de 2022 en que llegarán estos cambios y novedades a Yu Gi Oh: Master Duel. No olviden que pueden reclamar 1.000 gemas gratis iniciando sesión en el juego antes de que termine agosto.

