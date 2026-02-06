Yu-Gi-Oh! Master Duel: estas son todas las recompensas por el cuarto aniversario

Konami Digital Entertainment ha dado inicio formal a las actividades por el cuarto aniversario deYu-Gi-Oh! Master Duel. Este año, la celebración destaca, no solo por la nueva ilustración del icónico Mago Oscuro, sino que también regresan las jugosas recompensas a las que Konami tiene acostumbrados a sus fanáticos.

¿Cuál es el calendario de bonificaciones y recompensas del cuarto aniversario de Yu-Gi-Oh! Master Duel?

Durante el periodo de celebración, los usuarios que inicien sesión de manera recurrente podrán acceder a un paquete de recompensas que incluye gemas, accesorios y cartas específicas. El cronograma de recompensas está distribuido de la siguiente manera:

Días 1, 4 y 7: Un ticket de 4to aniversario por cada día.

Un ticket de 4to aniversario por cada día. Día 2: 500 gemas.

500 gemas. Día 3: Una carta de Mago Oscuro con arte alternativo (acabado real ur).

Una carta de Mago Oscuro con arte alternativo (acabado real ur). Día 5: 200 gemas.

200 gemas. Días 6, 8 y 10: 100 gemas por cada día.

100 gemas por cada día. Día 9: Icono temático del Mago Oscuro.

¿Cuándo finaliza la campaña del cuarto aniversario de Yu-Gi-Oh! Master Duel?

Es importante que los usuarios consideren que la campaña principal de aniversario finalizará el 8 de abril de 2026, mientras que las recompensas por inicio de sesión podrán reclamarse hasta el 22 de abril del mismo año. La integración de arte alternativo no se limita al Mago Oscuro. Los jugadores podrán encontrar versiones visualmente distintas de las cartas “Secretos de la Magia Oscura” y “Círculo de magia oscura” dentro del sobre secreto “La Magia más Oscura”. Asimismo, las cartas de soporte popular “Flor de Ceniza & Primavera Feliz” y “Bella Fantasma & Mansión Embrujada” contarán con sus propias variantes en el sobre de selección “Más allá del siguiente nivel”. En cuanto a la personalización de las partidas, se han habilitado paquetes de accesorios que incluyen protectores de cartas, archivos de coleccionista y monedas conmemorativas.

Fuente: Comunicado de prensa de Konami.