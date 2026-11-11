Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX: modos, fecha de lanzamiento y las cartas físicas para TCG y digitales para Master Duel que tendrá el juego

Konami ha revelado oficialmente el tráiler con la jugabilidad que tendrá Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX, juego que recrea el clásico título de cartas RPG Yu-Gi-Oh! GX TAG FORCE 3, el cual originalmente debut´para la consola PlayStation Portable (PSP) en noviembre del 2008. Esta nueva versión llega con gráficos modernos, duelos mejorados y una fuerte ambientación en era del anime Yu-Gi-Oh! GX.

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¿Cuál es la fecha de lanzamiento y las cartas físicas y digitales extra para el TCG y Master Dual que tendrá Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX?

El lanzamiento de Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX está programado para el martes 16 de febrero de 2027 y estará disponible para Steam, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. La preventa ya se encuentra habilitada en Steam, así como en formato físico y digital para las consolas de Nintendo. Los jugadores que reserven en la eShop de Nintendo obtendrán un código para Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL con las cartas digitales Yubel, Wicked Canon, Hope for the Future y el compañero Kuriboh Alado. Por su parte, la preventa en Steam otorgará un fondo de pantalla e iconos. Adicionalmente, la compra física en Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 incluye tres cartas impresas especiales del TCG, als cuales son Yubel rara Luz Estelar, junto a Wicked Canon y Hope for the Future en calidad ultra rara. Finalmente, la versión de Steam incluirá también un libro digital.

¿Cuáles son los modos y jugabilidad de Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX?

En Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX, los jugadores podrán adentrarse en la Academia de Duelo como estudiantes, donde pueden explorar el campus, realizar actividades extracurriculares, visitar la tienda, abrir paquetes de cartas y entablar amistades o rivalidades a lo largo del año escolar hasta graduarse.

En el apartado jugable, el enfoque principal son los Duelos por Equipos (Tag Duel). Los usuarios pueden coordinar estrategias junto a personajes emblemáticos del anime mientras construyen sus barajas con un catálogo de más de 3,800 cartas. Además, el juego incorpora un modo multijugador en línea que admite enfrentamientos en equipo para hasta cuatro jugadores.