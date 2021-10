Yūenchi Baki Gaiden: la novela ligera de Baku Yumemakura llegará a su fin

Baku Yumemakura es un prolífico escritor, cuyas obras han sido adaptadas al ‘manga’, ‘anime’ y el cine. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran The Summit of the Gods, Kurozuka, Onmyōji, Amon Saga, Psycho Diver: Soul Siren, Majyugari y Garoden junto al ‘mangaka’ Keisuke Itagaki entre otros. Actualmente, el director Mamoru Oshii se encuentra a cargo de una adaptación al anime de las novelas Quimera de Yumemakura.