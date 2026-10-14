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Yuji Horii, creador de Dragon Quest, se pasa al lado oscuro y afirma que puede hacer un juego completo en 30 minutos con IA generativa

¿Por qué recurrir a ello cuando sabes hacerlo bien?

Cesar Nuñez
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Japón ha sido la mayor potencia en el desarrollo de videojuegos desde hace más de 45 años. Lamentablemente, son varios los desarrolladores que se inclinan al uso de IA generativa, pese a que es el país donde más brilla la creatividad y el arte en el medio. Yuji Horii, de 72 años y creador de la renombrada saga RPG, Dragon Quest, lanzó un nuevo juego que según él fue creado en «apenas 30 minutos» utilizando inteligencia artificial o IA generativa.

«Hace mucho tiempo, cuando desarrollé The Portopia Serial Murder Case para PC, yo mismo ideé la historia, dibujé las imágenes, realicé la programación y creé el juego completamente solo. Ahora, gracias a la IA, aunque no sepa dibujar ni programar, puedo simplemente darle instrucciones a la inteligencia artificial y crear un juego decente por mi cuenta. Es realmente asombroso. Por cierto, el tiempo de producción del juego que presento a continuación fue de apenas 30 minutos».

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El susodicho «nuevo juego», titulado Interrogation Room Komiya, permite a los jugadores elegir una serie de comandos de texto para intentar que un sospechoso confiese un crimen. En anteriores ocasiones, Horii respondió afirmativamente al uso de IA generativa en sus futuros juegos. Horii ha trabajado en todos los títulos principales de la saga Dragon Quest desde el juego original de 1986. A través de su empresa Armor Project, es copropietario de la franquicia junto con Square Enix.

Japón declaró en 2023 que el uso de conjuntos de datos para entrenar modelos de IA no infringe la legislación sobre derechos de autor, ni siquiera con fines comerciales. Un informe reciente sobre desarrolladores japoneses de juegos en línea revela que el 100% de los encuestados utiliza herramientas de IA generativa. La Japan Online Game Association subrayó que este informe se refiere únicamente a juegos nacionales (japoneses) jugados a través de internet, independientemente del dispositivo. No incluye juegos de consolas o PC, ni tampoco juegos para móviles que funcionen como experiencias independientes sin conexión.

Dragon Quest sin IA

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Vía: VGC

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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