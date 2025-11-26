Podemos conseguir gratis la skin de Yuki Yubari (Kill Bill) en Fortnite

El capítulo 6 está a punto de terminar y Epic Games planea celebrar la llegada del capítulo 7 por todo lo alto. Además del evento que dará paso a la nueva temporada de Fortnite, vamos a poder conseguir totalmente gratis la skin de Yuki Yubari, un personaje sacado de una escena no grabada de Kill Bill.

Como seguramente ya saben, Fortnite tendrá un evento producido en colaboración con el director de cine Quentin Tarantino. Su nombre será ‘La venganza de Yuki’ y originalmente era un capítulo de Kill Bill en el que la hermana de Gogo Yubari —Yuki Yubari— buscaba a La Novia para vengarse por la muerte de su hermana. Este fue cortado del guion y nunca fue grabado, pero va a hacerse realidad en el juego.

Lo único que tenemos que hacer para conseguir la skin de Yuki Yubari gratis es iniciar sesión en Fortnite entre la mañana del jueves 27 de noviembre y la mañana del lunes 1 de diciembre de 2025. Si lo hacemos, recibiremos el nuevo atuendo inmediatamente.

Aunque consigan la skin, no olviden participar en el evento Hora Cero de final de temporada. Este se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre de 2025 a la 1:00 p.m. (México) 2:00 p.m. (Colombia), 4:00 p.m. (Argentina) 8:00 p.m. (España).