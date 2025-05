Yuri Lowenthal confirma que el remake de Persona 4 es una realidad

Desde febrero de este año, los rumores sobre un posible remake de Persona 4 salido a la luz. Adicionalmente, en marzo, fue registrado el dominio p4re.jp de la misma manera que en su momento paso con el remake de Persona 3. Finalmente, en abril, un conocido insider que suele filtrar anuncios sobre eventos y juegos de Microsoft reveló que el remake de Persona 4 —al igual que Reload— será presentado durante el Xbox Games Showcase 2025.

Ahora, parece que lo que parecía ser un secreto a voces ha sido finalmente confirmado. Ya que, Yuri Lowenthal —conocido por ser la voz de Perter Parker en los juegos de Spider-Man de Sony— ha revelado en sus redes sociales que por más que él le suplicó a Atlus no lo han elegido para regresar a interpretar a Yosuke Hanamura en el remake de Persona 4.

Y para aquellos que siguen preguntando, no, no volveré a interpretar a Yosuke en el remake de Persona 4. Lo pregunté. Quizás incluso lo supliqué, pero no quieren que vuelva.