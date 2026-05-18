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Za Warudo!! no es Dio es Krauser en el nuevo Bug de Fatal Fury: City of the Wolves

Un nuevo bug encontrado en Fatal Fury: City of the Wolves permite que Krauser congele a su oponente y le quite toda la vida.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Anteriormente, les comentamos que SNK solucionó un bug relacionado al REV Guard en Fatal Fury: City of the Wolves que se identifico en la actualización de Krauser. Ahora, se ha descubierto un nuevo error (bug) que rompe por completo el sistema de juego en la versión 2.0.2 de Fatal Fury: City of the Wolves. El problema involucra directamente a Wolfgang Krauser, quien se unió al elenco el pasado 24 de abril y que gracias al bug más bien parece Dio con The World de Jojo’s Bizarre Adventure. SNK ya identificó de manera oficial este fallo en las el sistema de combate y emitió un comunicado ofreciendo disculpas por los inconvenientes, asegurando que planean lanzar un parche en el futuro cercano para corregirlo, el cual podría ser el que llega junto a Mr. Karate en algún momento de este mes.

¿Cómo es el nuevo bug de Fatal Fury: City of the Wolves descubierto con Krauser?

El nuevo bug fue inicialmente expuesto el jugador Armisael RM y este permite que Krauser congele por completo a su oponente al golpearlo con un movimiento súper inmediatamente después de activar un Guard Crush. Al realizar ciertas acciones tras esta secuencia, se genera un comportamiento imprevisto en el juego. Este hace que el contrincante quede atrapado en un estado de cámara lenta extrema, impidiéndole realizar cualquier tipo de acción defensiva o de contraataque por un periodo de tiempo, el cual se puede extender haciendo las acciones adecuadas.

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Aquí probamos el bug de Krauser, el cual usa un Redline Gear y un Hidden Gear en un solo combo para quitar el 100 % de la vida del rival.

Esta vulnerabilidad otorga a Krauser la libertad de golpear a su oponente de forma indefinida, lo cual le da la posibilidad de hacer combos TOD «touch-of-death». En las demostraciones del error, se observó que Krauser puede ejecutar un combo continuo de muchas maneras e incluso puede aprovechar que el oponente en el wake up —ósea al levantarse— sigue congelado para poder seguir atacando y nuevamente sobrecalentarlo, hacerle Guard Crush y matarlos solo con golpes débiles.

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