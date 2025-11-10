Este es Zaheen: habilidades y fecha de lanzamiento del nuevo personaje de LoL

El pasado 9 de noviembre durante las espectaculares finales del torneo Worlds 2025 pudimos conocer la próxima leyenda que controlaremos en League of Legends. Un poderoso Darkin que no sucumbió a la oscuridad, se enfrentó a su propia clase siglos atrás en la guerra y que ahora ha regresado para oponerse a la Rosa Negra. A continuación vamos a presentarles a Zaheen el incorrupto, compartirles la fecha de lanzamiento de este héroe y conocer cuáles serán sus habilidades.

Primero, un poco de historia. Tras la guerra, Zaheen temió se corrompido por el abismo y le pidió a Yunara que lo sellara dentro de su arma como hicieron con los demás Darkin. Cientos de años después, LeBlanc se propuso apoderarse de su poder. Yunara y el senescal de Demacia Xin Zhao trataron de impedirlo, pero no pudieron superar el poder de la hechicera y del demonio Atakhan, por lo que Xin decidió sacrificarse y permitir que Zaheen tomara su cuerpo para regresar al mundo.

Zaheen estará disponible en LoL a partir del miércoles 19 de noviembre de 2025 tras la actualización a la versión 25.23. Veamos el video de presentación de este nuevo personaje.

Ahora vamos a conocer cuáles son sus habilidades en el campo de batalla.

Pasiva: Cultivo de Guerra – Los ataques y las habilidades de Zaahen contra campeones enemigos le otorgan acumulaciones de Determinación. Cada acumulación le otorga daño de ataque adicional. Al tener el máximo de acumulaciones de Determinación, el daño de ataque de Zaahen aumenta y puede revivir.

Q: La Guja Darkin – Zaahen realiza un corte doble con su siguiente ataque, lo que inflige daño adicional y lo cura. Zaahen puede volver a lanzar esta habilidad para que su siguiente ataque inflija daño adicional y lance a su objetivo por el aire.

W: Ominoso Retorno – Zaahen realiza una estocada en una dirección, lo que inflige daño a los enemigos impactados y los atrae hacia él.

E: Embate Áureo – Zaahen se desplaza hacia una ubicación y realiza un corte a su alrededor.

R: Retribución Final – Zaahen se eleva y luego realiza una estocada hacia abajo, lo que inflige daño a los enemigos y lo cura por una parte del daño infligido.

Como pueden ver, las habilidades de Zaheen en LoL no solo se enfocan en hacer daño, sino en curarse a sí mismo para permanecer más tiempo en el campo de batalla sin la ayuda de un soporte. Eso hace que parezca bastante poderoso, pero tendremos que esperar a jugar con él para saber qué tanto dependerá o no del apoyo de su equipo.