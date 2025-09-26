Videojuegos

Consigan zapatos gratis en Fortnite asistiendo al evento de Daft Punk

Pasos rítmicos.

Por Julian Ramirez
Ya estamos preparados para la «experiencia Daft Punk» que tendrá lugar en Fortnite el sábado 27 de septiembre, ¿pero sabían que también recibiremos un regalo por asistir? Epic Games anunció que todos los asistentes al evento inaugural recibirán gratis calzado cosmético para el juego: un par de zapatos que reaccionan a la música.

El calzado en cuestión se llama Caminaondas y luce así.

Si los quieren, tendrán que hacer algo que seguramente ya tenían planeado de todos modos. Este calzado será un regalo para todos los jugadores que participen en el evento de Daft Punk en Fortnite el sábado 27 de septiembre de 2025 a las siguientes horas.

  • México: 12:00 m
  • Colombia, Perú, Ecuador: 1:00 p.m.
  • Argentina, Chile: 3:00 p.m.
  • España: 8:00 p.m.

Recuerden que podemos «hacer fila» para ingresar desde media hora antes, así que estén listos porque a veces estos eventos saturan los servidores y no es posible entrar «tarde».

Estos zapatos son compatibles con casi todas las skins del juego y serán reactivos a la música, lo que significa que tienen efectos visuales especiales que pueden notar en el video a continuación.

Todos los jugadores que participen en la primera versión de la experiencia Daft Punk recibirán los Caminaondas en algún momento de la próxima semana. No dijeron el día exacto, así que será una sorpresa cuando iniciemos el juego y veamos la notificación de que ya los tenemos en el inventario.

La experiencia Daft Punk también estará disponible hasta bien entrado octubre. Para aclarar las cosas, les recordamos que el calzado especial es solamente para los que asistan al evento el vivo. Aquellos que no estén allí y entren a la experiencia en horas o fechas posteriores, no los recibirán.

