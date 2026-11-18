Uno de los personajes más misteriosos y fascinantes del juego finalmente se podrá unir a nuestro equipo en la versión 7.3. Sabemos que muchos de ustedes han estado ahorrando Protogemas para poder conseguir a la Zarina de Snezhnaya Anastasia en Genshin Impact, así que les vamos a ofrecer una guía con recomendaciones para hacer el mejor ‘build’ posible con las mejores armas, equipos y conjuntos de artefactos de la Arconte Cryo, así como una lista de los materiales de mejora que pueden ir consiguiendo.

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Cómo conseguir a Anastasia

La actualización 7.3 de Genshin Impact llegará la noche del martes 15 de diciembre de 2026 (para Latinoamérica) o la mañana del miércoles 16 (para España) y desde ese momento podemos comenzar a hacer deseos en el banner de su majestad la Zarina de Snezhnaya.

Mientras el gachapón o ‘banner’ de Anastasia se encuentre disponible podremos gastar Destino Entrelazado en él para hacer deseos. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de ese gachapón no es Anastasia, el juego asegura que el siguiente personaje de 5 estrellas que saquemos en el mismo ‘banner’ sí será ella.

Una vez este gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y podría estar de regreso en el futuro.

Habilidades

Ataque normal – Alba del largo invierno

Normal – Realiza hasta 5 disparos consecutivos con arco.

Realiza hasta 5 disparos consecutivos con arco. Cargado – Realiza un Disparo Preciso que inflige mayor daño y tiene mayor precisión. Al estar totalmente cargada infligirá Daño Cryo.

– Realiza un Disparo Preciso que inflige mayor daño y tiene mayor precisión. Al estar totalmente cargada infligirá Daño Cryo. Descendente – Dispara una lluvia de flechas desde el aire y desciende rápidamente mientras ataca a los enemigos a su paso, infligiendo Daño en el AdE al impactar contra el suelo.

Habilidad Elemental – Juicio sagrado de la estrella polar

Pulsar una vez: Otorga la bendición del amor y lanza la sacrocorona de la Estrella Albina que seguirá al personaje en uso e infligirá dos veces Daño Cryo en el AdE a los enemigos cercanos cada 2 segundos. En modo de Esplendor: Destello Estelar, la segunda vez que la sacrocorona de la Estrella Albina inflija daño con su ataque, pasará a ser daño de la reacción de Destello Estelar correspondiente.

Mantener pulsado: Otorga la bendición de la gloria. Mientras esté en este modo, los Ataques Normales de Anastasia se convertirán en hasta cinco ataques consecutivos con lanza que infligen Daño Cryo en el AdE, el cual no puede sustituirse imbuyéndose de otro elemento, y no podrá realizar Ataques Cargados. En modo de Esplendor: Destello Estelar. el último daño de cada golpe pasará a ser daño de la reacción de Destello Estelar correspondiente.

Habilidad Definitiva – Para el nuevo mundo / Amanecer de la noche eterna

Para el nuevo mundo se puede usar cuando posea la bendición del amor. Infligirá Daño Cryo en el AdE y congelará la duración de la sacrocorona de la Estrella Albina. Durante ese tiempo, aumentará el daño de las reacciones de Destello Estelar infligido por todos los personajes cercanos del equipo, y cuando la sacrocorona de la Estrella Albina ataque, infligirá una vez adicional Daño Cryo en el AdE considerado como daño de Superconductor Estelar.

Cuando Anastasia pase a estar en el equipo pero no en uso, se sellará a sí misma (no se podrá usar por un tiempo determinado) y al terminar el sello podrá usar la Habilidad Elemental especial de desellado Edicto Estrellalbina: Triunfo, que inflige a los enemigos cercanos Daño Cryo en el AdE considerado como daño de Superconductor Estelar.

Amanecer de la noche eterna se puede usar cuando Anastasia posea la bendición de la gloria. Inflige Daño Cryo en el AdE considerado como daño de Superconductor Estelar y congelar la duración de la bendición.

Además, Anastasia sellará a un máximo de tres personajes del equipo (no se podrán usar por un tiempo determinado) y al terminar el sello podrá usar la Habilidad Elemental especial de desellado Edicto Estrellalbina: Condena al seleccionar por primera vez a un personaje sellado

Fase 1 : realiza tajos consecutivos con Lanza que infligen varias veces Daño Cryo en el AdE que no puede sustituirse imbuyéndose de otro elemento y que se considera daño de Habilidad Elemental. Además, al final también infligirá una vez Daño Cryo en el AdE considerado como daño de Superconductor Estelar.

: realiza tajos consecutivos con Lanza que infligen varias veces Daño Cryo en el AdE que no puede sustituirse imbuyéndose de otro elemento y que se considera daño de Habilidad Elemental. Además, al final también infligirá una vez Daño Cryo en el AdE considerado como daño de Superconductor Estelar. Fase 2 : salta hacia delante y realiza un tajo que inflige Daño Cryo en el AdE considerado como daño de Superconductor Estelar.

: salta hacia delante y realiza un tajo que inflige Daño Cryo en el AdE considerado como daño de Superconductor Estelar. Fase 3: Arroja la Lanza como si fuera una flecha e inflige un mayor Daño Cryo en el AdE considerado como daño de Superconductor Estelar, además de terminar los efectos de Amanecer de la noche eterna.

Habilidades pasivas

Gracia de las nieves – Al encontrarse en Snezhnaya (excluyendo Nod Krai), los personajes del equipo recuperarán Vida progresivamente cuando no estén en combate. Además, mientras Anastasia esté en el equipo, la energía del Ojo de las Grayas no disminuirá. Si su energía es inferior al 30%, se restaurará de inmediato hasta el 30%. Estos efectos no se activarán en dominios, Dominios de la cruzada o en la Espiral del Abismo.

Majestuosidad de la noche radiante (Nivel 20) – Después de que Anastasia use su Habilidad Elemental, Juicio sagrado de la estrella polar, todos los miembros del equipo obtienen durante 20 segundos el efecto de condecoración, el cual aumenta en un 12% el Daño CRIT. Cuando un personaje del equipo sea sellado, hasta 8 s después de que finalice el sello, la condecoración que posee se repartirá temporalmente a partes iguales entre los personajes que no estén sellados.

Duelo por los caídos (Nivel 60) – Cuando Anastasia esté en el equipo, las reacciones de Destello Estelar causadas por todos los miembros del equipo obtendrán respectivamente los siguientes efectos:

Superconductor Estelar : cada vez que el campo estrellapolar libere poder elemental, obtendrá cierta cantidad de poder elemental adicional y, al crear un prisma brilloestelar, también otorgará cierta cantidad de poder elemental al campo estrellapolar.

: cada vez que el campo estrellapolar libere poder elemental, obtendrá cierta cantidad de poder elemental adicional y, al crear un prisma brilloestelar, también otorgará cierta cantidad de poder elemental al campo estrellapolar. Torbellino Estelar: los vórtices brilloestelares y los vórtices errantes subirán a nivel 2 en cuanto sean creados. Este efecto solo puede activarse una vez por segundo. Además, aumenta en un 15% el coeficiente base de la reacción de Torbellino Estelar.

Mejores armas para un ‘build’ de la Zarina Anastasia

El arma icónica de Anastasia es Sol Argénteo (5★), un Arco disponible en el banner de armas al mismo tiempo que este personaje y es la mejor que podemos elegir en cualquier build de la ‘Tsaritsa’.

Cuando el portador de esta arma use su Habilidad Elemental o Definitiva, obtendrá el efecto de “legado de la corona blanca”, el cual aumenta en un 40% durante 6 s su ATQ y el Daño CRIT de las reacciones de Destello Estelar. Mientras este efecto esté activo, cada vez que el portador cause o inflija daño de Destello Estelar, la duración de dicho efecto se prolongará en 3 s. Esto solo puede ocurrir un máximo de 8 veces por cada vez que se active legado de la corona blanca, y solo se puede activar una vez cada 0.1 s. Además, cuando el portador cause o inflija daño de Destello Estelar, también recuperará 10 pts. de Energía Elemental. Esto solo puede ocurrir una vez cada 15 s.

Otras armas que podemos usar en un ‘build’ de Anastasia y que sacan provecho de sus habilidades son:

Estribillo del Viento (4★ – Prob. CRIT 27.6%) : Aumenta la recarga de energía y potencia las reacciones de Destello Estelar de los personajes cercanos. Con su máximo refinamiento incluso puede ser considerada mejor para Anastasia que su arma de cinco estrellas.

: Aumenta la recarga de energía y potencia las reacciones de Destello Estelar de los personajes cercanos. Visión de Jade (4★ – Prob. CRIT 27.6%) : Buena en equipos que tienen al menos otros dos personajes Cryo, pues aumenta la Maestría Elemental y ATQ en función de la cantidad de personajes Cryo en el equipo.

: Buena en equipos que tienen al menos otros dos personajes Cryo, pues aumenta la Maestría Elemental y ATQ en función de la cantidad de personajes Cryo en el equipo. Elegía del fin (5★ – Recarga Energía 55.1%): Excelente recarga de energía y aumenta la Maestría Elemental y ATQ de todo el equipo.

Además de estos arcos, pueden considerar una buena arma para un buen ‘build’ de la Zarina Anastasia cualquier que se enfoque en aumentar su probabilidad de críticos, Maestría Elemental y ATQ.

Mejor composición de equipo para Anastasia en Genshin Impact

Gracias a la forma en que potencia las reacciones estelares, la ‘Tsaritsa’ de Snezhnaya puede servir tanto como DPS como soporte. Si quieren poner a Anastasía en la ofensiva, les recomendamos un equipo como el siguiente:

En este «equipo nacional», Odette se encarga de la aplicación Cryo auxiliar, Danica pone escudos y potencia el daño mientras Aliosha hace ‘buffeo’ adicional y se encarga de las curaciones. Si no los tienen, Diona y Escoffier pueden ser buenos reemplazos Cryo Kuki Shinobu puede aportar daño Electro mientras cura.

Si prefieren usar a la Zarina Anastasia como soporte, recomendamos poner un equipo con un DPS Cryo como Sandrone, Wriothesley o incluso a la Viajera Cryo. Si quieren hacer en su lugar un equipo de Torbellino estelar, pongan como DPS a Vesna. Los mismos soportes y sanadores aplican.

Si no tienen ninguno de estos personajes, no se preocupen porque son solo recomendaciones. Creen el mejor equipo posible para Anastasia con los personajes que ya tengan en Genshin Impact y ajusten sus ‘builds’ para sacarles provecho. No es obligación seguir ningún ‘meta’.

Mejores conjuntos de artefactos

Además del nuevo conjunto Legado de los albores de la historia, los artefactos recomendados para Anastasia son los mismo que para Odette y dependen del uso que le queramos dar al personaje.

Para Prob. CRIT en Superconductor Estelar la equipamos con Desilusión Congelada en las Sombras

Para Prob. CRIT en Torbellino Estelar la equipamos con Testimonio Escarlata

Para ATQ en ambos efectos estelares la equipamos con Corazón forjado

El conjunto Desilusión Congelada en las Sombras se consigue en el Dominio de la bendición: Festín floral de Mondstadt.

Dos piezas : ATQ +18%.

: ATQ +18%. Cuatro piezas: El daño infligido por la reacción de Superconductor aumenta en un 80%, y el de la reacción de Superconductor Estelar aumenta en un 40%. Cuando el portador de este conjunto de artefactos ataca a un enemigo afectado por Superconductor o Superconductor Estelar, la Prob. CRIT de dicho ataque aumenta en un 16%.

El conjunto Testimonio Escarlata se puede encontrar en el Dominio de la bendición: Erosión glaciar de Snezhnaya.

Dos piezas : ATQ +18%.

: ATQ +18%. Cuatro piezas: Cuando el personaje cause la reacción de Torbellino Estelar, su Prob. CRIT aumentará en un 16% y su daño de Torbellino Estelar aumentará en un 40% durante 10 s.

El conjunto Corazón forjado se puede encontrar en el Dominio de la bendición: Erosión glaciar de Snezhnaya.

Dos piezas : ATQ +18%.

: ATQ +18%. Cuatro piezas: Cuando el personaje cause la reacción de Superconductor Estelar o Torbellino Estelar, o cuando inflija directamente daño de dichas reacciones, su ATQ aumenta en un 12% y otorga a los personajes cercanos del equipo una bonificación de aumento de daño de Superconductor Estelar y Torbellino Estelar del 50% durante 12 s. Este efecto es único, no se puede acumular con el de otros conjuntos de artefactos del mismo tipo y se puede activar incluso cuando el portador de este conjunto está en tu equipo pero no en uso.

Finalmente tenemos el nuevo conjunto Legado de los albores de la historia agregado en la versión 7.3.

Dos piezas : ATQ +18%.

: ATQ +18%. Cuatro piezas: Cuando el portador de este conjunto de artefactos use una Habilidad Elemental, una Habilidad Definitiva o realice un Ataque Normal, obtendrá una “chispa astral”, acumulable hasta un máximo de dos. Al tener una chispa astral, el portador obtendrá el efecto de “luz inextinguible”, el cual aumenta en un 20% la Prob. CRIT del Daño Cryo infligido. Si dicho daño es daño de Destello Estelar, la Prob. CRIT aumentará en un 20% adicional. Mientras el portador esté en uso, cada 3 s se eliminará una chispa astral, y cuando todas ellas se hayan apagado, el efecto de luz inextinguible se anulará.

Constelaciones

Si Anastasia les sale varias veces su gachapón de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

C1 – «Al pasado y a los corazones que siguen brillando»: Fortalece el talento de ascensión Majestuosidad de la noche radiante, de manera que el efecto de condecoración también aumenta en un 15% el ATQ de los personajes Cryo, y en 60 pts. la Maestría Elemental de los personajes de otros tipos elementales. Además, cuando un personaje esté sellado y su condecoración se reparta equitativamente, dicho personaje no perderá su propia condecoración. Cuando Anastasia esté sellada, la condecoración que otorgue a los demás personajes pasará a ser el 300% de la cantidad original.

C2 – «Al duro invierno y a quienes han bebido su frío amargo»: Tras usar la Habilidad Elemental, Juicio sagrado de la estrella polar, otorga los siguientes efectos respectivamente según la bendición que posea Anastasia. Además, el daño de Destello Estelar infligido por todos los personajes cercanos del equipo asciende en un 5%.

Amor : el Daño CRIT de la reacción de Destello Estelar infligido por todos los personajes del equipo aumenta un 60% durante 30 s.

: el Daño CRIT de la reacción de Destello Estelar infligido por todos los personajes del equipo aumenta un 60% durante 30 s. Gloria: los Ataques Normales de Anastasia, su Habilidad Definitiva, Amanecer de la noche eterna, y su Habilidad Elemental de desellado, Edicto Estrellalbina: Condena, infligen un 125% del daño original durante 15 segundos.

C3 – «Hacia las noches blancas, prendiendo fuego a nuestro dolor»: Aumenta el nivel de habilidad de Para el nuevo mundo +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C4 – «Hacia los tiranos, cantando el himno de la rebelión»: Fortalece el efecto de condecoración, de manera que los efectos de aumento de Daño CRIT, ATQ y Maestría Elemental pasan a ser el 130% de los originales.

C5 – «Adelante, que lo podrido se reduzca a cenizas»: Aumenta el nivel de habilidad de Juicio sagrado de la estrella polar +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C6 – «Miren hacia arriba, pues pronto se alzará un amanecer impoluto»: Tras usar la Habilidad Elemental, Juicio sagrado de la estrella polar, otorga los siguientes efectos respectivamente según la bendición que posea Anastasia:

Amor : la próxima vez que otro personaje entre al campo de batalla, se activará un efecto equivalente al de Edicto Estrellalbina: Triunfo que infligirá un 250% del daño original. Además, el daño de Destello Estelar que inflijan todos los personajes cercanos del equipo ascenderá en un 10%.

: la próxima vez que otro personaje entre al campo de batalla, se activará un efecto equivalente al de Edicto Estrellalbina: Triunfo que infligirá un 250% del daño original. Además, el daño de Destello Estelar que inflijan todos los personajes cercanos del equipo ascenderá en un 10%. Gloria: la próxima vez que se pulse una vez la Habilidad Elemental, se activará un efecto equivalente al de la fase 3 de Edicto Estrellalbina: Condena que infligirá un 200% del daño original. Si no hay ningún otro personaje sellado, se considerará que este ataque de Anastasia posee la condecoración de todos los miembros del equipo. Además, el daño de Destello Estelar de Anastasia ascenderá en un 20%.

Los efectos mencionados anteriormente duran 30 s, solo pueden activarse una vez cada 15 s y se anularán una vez que termine el sello de los demás personajes del equipo.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para la Zarina Anastasia en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Anastasia

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Jade Shivada 3x Semilla quimérica 3x Artemisia Feérica 20.000 40+ 3x Fragmento de Jade Shivada 15x Semilla quimérica 10x Artemisia Feérica 2x Ancla estabilizadora rota 40.000 50+ 6x Fragmentos de Jade Shivada 12x Célula quimérica simbiótica 20x Artemisia Feérica 4x Ancla estabilizadora rota 60.000 60+ 3x Trozos de Jade Shivada 18x Célula quimérica simbiótica 30x Artemisia Feérica 8x Ancla estabilizadora rota 80.000 70+ 6x Trozos de Jade Shivada 12x Organismo quimérico primigenio 45x Artemisia Feérica 12x Ancla estabilizadora rota 100.000 80+ 6x Turquesa Jade Shivada 24x Organismo quimérico primigenio 60x Artemisia Feérica 20x Ancla estabilizadora rota 120.000

La Jade Shivada en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Cryo, Señor Nochescarcha, Todoterreno Superpesado – Fortaleza mecánica, Maquinaria Eterna, Dragón Aciagoeterno, Oni Espadachín, Asceta Espiritista, Regisvid Cryo, Protodragarto Geo, Dragarto de las Profundidades, Rey Lobo del Norte, Nobile, Azhdaha y Signora en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Cryo, Señor Nochescarcha, Todoterreno Superpesado – Fortaleza mecánica, Maquinaria Eterna, Dragón Aciagoeterno, Oni Espadachín, Asceta Espiritista, Regisvid Cryo, Protodragarto Geo, Dragarto de las Profundidades, Rey Lobo del Norte, Nobile, Azhdaha y Signora en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Lumiesquirla etérea, Célula quimérica simbiótica y Organismo quimérico primigenio se obtienen derrotando a los enemigos quiméricos de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos quiméricos de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Artemisia Feérica se puede encontrar en territorios de Snezhnaya como el Oasis de Teplo.

se puede encontrar en territorios de Snezhnaya como el Oasis de Teplo. El objeto Ancla estabilizadora rota se consigue derrotando al jefe Anclamareas de nivel 30 o superior en Snezhnaya.

Guía de materiales de mejora de talentos de Anastasia

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Anastasia. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas del amor 6x Semilla quimérica 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía del amor 3x Célula quimérica simbiótica 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía del amor 4x Célula quimérica simbiótica 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía del amor 6x Célula quimérica simbiótica 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía del amor 9x Célula quimérica simbiótica 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía del amor 4x Organismo quimérico primigenio 120.000 Mora 1x ¿? Nivel 8 6x Filosofía del amor 6x Organismo quimérico primigenio 260.000 Mora 1x ¿? Nivel 9 12x Filosofía del amor 9x Organismo quimérico primigenio 450.000 Mora 2x ¿? Nivel 10 16x Filosofía del amor 12x Organismo quimérico primigenio 700.000 Mora 2x ¿? 1x Corona de la sabiduría

Los textos del amor se obtienen en el Dominio de la maestría: Meditación en Snezhnaya en los días activos, como recompensas de algunas misiones, en cofres y en el evento Torneo de expedicionarios temerarios

se obtienen en el Dominio de la maestría: Meditación en Snezhnaya en los días activos, como recompensas de algunas misiones, en cofres y en el evento Torneo de expedicionarios temerarios Los objetos Lumiesquirla etérea, Célula quimérica simbiótica y Organismo quimérico primigenio se obtienen derrotando a los enemigos quiméricos de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos quiméricos de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Todavía no conocemos los detalles del nuevo jefe semanal que nos da materiales para mejorar los talentos de Anastasia y que será agregado en la versión 7.3. Actualizaremos esta guía cuando tengamos más información.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Anastasia.

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a la Zarina Anastasia en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.