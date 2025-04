Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition no incluirá la suscripción de expansión DLC

El lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition, que ofrece gráficos mejorados, interacción con la aplicación de Nintendo –Notas de Zelda y Memorias de voz adicionales–, se anunció durante el Nintendo Direct de Switch 2. Nintendo ha confirmado que esta edición y la de Tears of the Kingdom será una actualización gratuita para los jugadores que ya tengan cada juego y una suscripción a Nintendo Switch Online + Expansion Pack. La edición para Switch 2 costará $9.99 USD si ya tienes el juego para Switch o $69.99 USD en un paquete físico para Switch 2 que incluye Breath of the Wild o Tears of the Kingdom y el paquete de actualización.

Sin embargo, lo que no está incluido en ninguno de los anteriores es la suscripción de expansión DLC de BotW: Las pruebas legendarias y La balada de los campeones. Un representante de atención al cliente de My Nintendo Store UK confirmó que la suscripción de expansión de Breath of the Wild seguirá siendo un artículo independiente disponible para su compra ($19.99 USD) en la Nintendo eShop.

Aunque esta declaración no lo especifica explícitamente, suponemos que los jugadores que ya hayan comprado la suscripción de expansión de Breath of the Wild para Switch no necesitarán volver a comprarlo para la edición de Switch 2. De ser así, quienes aún no hayan comprado el DLC y quieran jugarlo en Switch 2, deberán hacerlo además de adquirir la edición mejorada de Breath of the Wild de una de las maneras mencionadas anteriormente. Lamentablemente, quienes hayan comprado el DLC en Wii U no contarán con la misma oportunidad.

Vía: Nintendo Soup