Zelda, Doom y Astro Bot son los juegos más deseados de las presentaciones de verano

Terminadas las presentaciones de mitad de año o verano para el hemisferio norte, Sony, Microsoft y Nintendo dejaron ver sus cartas más pesadas para lo que resta del 2024 y 2025. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Doom: The Dark Ages y Astro Bot son los tres juegos enlistados como más deseados en sus respectivas plataformas. La información viene a través de IGN, que posee una herramienta de rastreo de actividad para juegos disponible en web y móviles.

Si bien esta lista no es un indicador definitivo de los hábitos de consumo de los jugadores, sí nos da una idea de lo que aquellos quieren jugar en el futuro cercano. Dos de estos juegos salen en septiembre, Zelda: Echoes of Wisdom el 26 para Switch y Astro Bot el 6 para PS5. Por su parte, Doom: The Dark Ages se espera hasta el 2025. Para final del año, se unen otros títulos como Gears of War: E-Day (Xbox), Mario & Luigi: Brothership (Nintendo) y Assassin’s Creed Shadows (Ubisoft).

Por supuesto, todos estos juegos no tienen en cuenta GTA 6, que no hizo parte de las presentaciones y es actualmente el más esperado de la generación.

El caso con Zelda no es de sorprenderse, pues las últimas dos entregas han sido un absoluto éxito. Sí es una sorpresa para una secuela espiritual de Link’s Awakening (Switch), usando su mismo motor gráfico y ‘assets’ pero una original mecánica de copia de objetos y criaturas. Que lo protagonice la princesa Zelda por primera vez en la historia de Nintendo, es tal vez su punto más innovador. Visualmente no apela a asombrar como Tears of the Kingdom, pero técnicamente se ganó el corazón de los usuarios de Switch con su premisa.

En el caso de Sony, una nueva oportunidad para Astro en las plataformas 3D, como secuela al demo Astro’s Playroom de PS5, incluido en cada consola y ampliamente bien recibido. Por parte de Bethesda o Microsoft, Doom: The Dark Ages nos lleva de vuelta con explícita violencia y sangre al reino de los demonios marcianos. Además, este último no solo saldrá en consolas Xbox y PC, sino también en PS5.

Aquí los 25 juegos más deseados de las presentaciones de verano, de acuerdo con IGN:

Posición Juego 1 The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo) 2 Doom: The Dark Ages (Bethesda) 3 Astro Bot (Sony) 4 Gears of War: E-Day (Xbox) 5 Perfect Dark (Xbox) 6 Mario & Luigi: Brothership (Nintendo) 7 Assassin’s Creed Shadows (Ubisoft) 8 Clair Obscur: Expedition 33 (Kepler Interactive) 9 Fable (Xbox) 10 Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo) 11 Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard) 12 Dragon Age: The Veilguard (EA) 13 South of Midnight (Xbox) 14 Lego Horizon Adventures (Sony) 15 Life is Strange: Double Exposure (Square Enix) 16 Indiana Jones and the Great Circle (Bethesda) 17 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (Konami) 18 Star Wars Outlaws (Ubisoft) 19 Super Mario Party Jamboree (Nintendo) 20 Mixtape (Annapurna Interactive) 21 Black Myth: Wukong (Game Science) 22 Dragon Quest III HD-2D Remake (Square Enix) 23 Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix) 24 Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo) 25 Avowed (Xbox)

Fuente: IGN PLaylist

Vía: Gamesindustry