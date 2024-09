Zelda: Echoes of Wisdom comenzó como un «Zelda Maker» y presenta a la primera directora de la serie

Previo al lanzamiento de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom en Switch, los desarrolladores de Nintendo y Grezzo revelaron que el juego originalmente nació para permitir a los jugadores crear sus propios calabozos. Esta mecánica, introducida en menor forma con The Legend of Zelda: Link’s Awakening (2019), se transformó en ecos que aparecen en el producto final.

El director de Grezzo, Satoshi Terada, la directora de Echoes of Wisdom, Tomomi Sano, y el productor de la serie, Eiji Aonuma, hacen parte de la conversación.

Terada: «Estábamos explorando algunas formas diferentes de jugar el juego en paralelo. En un enfoque, Link podía copiar y pegar varios objetos, como puertas y candelabros, para crear calabozos originales. Durante esta fase de exploración, esta idea se denominó ‘calabozo de edición’ porque los jugadores podían crear su propia jugabilidad de The Legend of Zelda«.

Aonuma: «Me lo mostraron y me dijeron que lo probara. Mientras jugaba, empecé a pensar que, si bien es divertido crear tu propio calabozo y dejar que otras personas lo jueguen, tampoco es tan malo colocar elementos que se puedan copiar y pegar en el campo de juego y crear una jugabilidad en la que se puedan usar para luchar contra enemigos».

Ese fue el comienzo de la jugabilidad con ecos. El concepto de crear calabozos inspirados en Zelda ha estado presente desde que Super Mario Maker vio la luz. Pero los fanáticos nunca tuvieron la fortuna de ver realizado un «Zelda Maker» hasta ahora y el ‘remake’ de Link’s Awakening solo permitía armarlos con piezas predefinidas de otros calabozos del juego. Para posteriormente guardarlos en el Amibo de Link’s Awakening y compartirlos con otros jugadores de forma local.

«Todos los demás estaban desarrollando el juego con la creación de calabozos en mente, pero yo estaba justo a su lado pensando en algo diferente (risas). Pero hay una razón por la que tardó un año en cambiar la mesa de té. Después de todo, no se puede ver realmente el potencial de que las ideas se conviertan en una jugabilidad sólida, hasta que se pueden verificar las características y la sensación que transmiten, así que quería que intentaran crearla primero», continúa Aonuma.

«Sentí que la función de ‘editar calabozo’ que me mostraron tenía un potencial significativo para convertirse en una nueva forma de jugar The Legend of Zelda, si se cambiaba la jugabilidad para usar ecos en su lugar. Así que pensé que sería bueno expandirse en esa dirección y podría ser incluso más interesante de esa manera».

La primera directora de un juego de Zelda

Grezzo tiene un consistente historial de trabajo con The Legend of Zelda. Pasando por los ‘remakes’ de Ocarina of Time 3D, Majora’s Mask 3D para 3DS y parte de Tri Force Heroes; además de Link’s Awakening para Switch. Esta es la primera vez que Grezzo está involucrado directamente con una entrega completamente nueva de Zelda. La ascendida directora de Echoes of Wisdom, Tomomi Sano, es históricamente la primera directora de la franquicia Zelda.

Sano ha trabajado con los equipos de Zelda y Grezzo durante un buen tiempo. Su papel principal fue apoyar al director con los proyectos de ‘remakes’ para 3DS y Link’s Awakening para Nintendo Switch. Trabajó en estrecha colaboración con Grezzo para garantizar el control de calidad. “También participé en The Legend of Zelda: Twilight Princess HD, así como en algunos de los títulos de la serie Mario & Luigi lanzados antes de Mario & Luigi: Brothership”, afirma Sano.

“Fue un gran acontecimiento para Grezzo”, señala el director Terada. “Después de todos los ‘remakes’ en los que habíamos estado trabajando, esta era la primera vez que nos enfrentábamos a un nuevo proyecto de juego desde la etapa conceptual. Incluso hubo un momento en el que todos y cada uno de los empleados de Grezzo estaban pensando en ideas. Gracias a esto, se nos ocurrieron tantas ideas que nos llevó tres días solo revisarlas. Como era un proyecto de The Legend of Zelda, todos trabajaron duro en las propuestas y las presentaron frente a Aonuma-san con el corazón palpitante”.

Finalmente veremos el esperado resultado cuando The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se lance este 26 de septiembre.