Zelda: Echoes of Wisdom – Cómo conseguir un caballo o yegua

Cuando comenzamos la aventura en The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom controlando a un poderoso Link para luego pasar a Zelda, debemos recorrer a pie las extensas llanuras de Hyrule, sin posibilidad de correr o usar botas de Pegaso. Obtener la habilidad de crear réplicas o ecos no ayuda a usar monstruos enemigos como monturas, así que necesitamos conseguir un caballo para desplazarnos a mayor velocidad en Zelda: Echoes of Wisdom.

Para lograr esto, sin embargo, no basta con domesticar uno salvaje como en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Eso sí, podemos conseguir un caballo en las primeras horas de juego, desviándonos tan solo un poco de los objetivos principales. Al andar a caballo en Zelda: Echoes of Wisdom podemos saltar leves pendientes y arrasar con enemigos menores en el terreno de Hyrule.

Una vez Zelda escapa de la cárcel haciendo uso del cetro de Tri, obteniendo la capacidad de crear réplicas, nos dirigimos al exterior del castillo de Hyrule. La princesa y ahora fugitiva Zelda, arrastrada por la corriente resulta en una playa al extremo sur del mapa. Cerca a un pueblo llamado Sudelia, de donde proviene nuestro Link en esta historia. Allí nos enteramos un poco sobre la trama previa del espadachín mudo. Debido a los vacíos de oscuridad desplegados por todo el reino, el mapa no es muy abierto en un principio.

Conseguir un caballo en Zelda: Echoes of Wisdom

El mismo juego nos guía hacia el primer calabozo ubicado en el mundo del vacío. Una vez superado y al regresar a Hyrule, conoceremos al hermano de Impa y nos pondrá rumbo a otra misión. Sin embargo, en este punto podemos desviarnos aun poco a la izquierda del mapa hasta llegar al Rancho de Hyrule. Para este entonces ya tendremos un buen arsenal de réplicas, así que no es muy difícil combatir enemigos con con otros ecos creados, incluso de su misma especie. También tenemos acceso al modo espadachín de Zelda, en el que convoca la fuerza y habilidad de Link de forma temporal.

En el rancho nos pedirán rescatar a una yegua extraviada, antes de poder salir montando a caballo, aunque podemos practicar con uno de los que pastan ahí. Solo hay que dirigirse al occidente del rancho y veremos a la yegua perdida en medio de un estanque, del cual no puede salir por sus propios medios. Simplemente debemos crear un puente de réplicas, usualmente con camas que es lo más práctico. Una vez construido el puente, subimos a la yegua y la llevamos de vuelta al Rancho de Hyrule.

El alegre dueño agradecerá a Zelda y le permitirá escoger cualquier caballo del rancho para llevar a donde desee. Es más como un «préstamo indefinido», pero podemos elegir cualquier caballo o yegua de los disponibles regresando al rancho cuando queramos. Si bien no es exactamente igual al método de registro visto en BotW y TotK, es agradable volver a montar a caballo en un juego «2D» de Zelda, como no se veía desde Four Swords Adventures para GameCube. En Echoes of Wisdom parecen más bien ponies debido al estilo del juego, pero eso no los hace menos encantadores, al contrario.