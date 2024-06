Zelda: Echoes of Wisdom – fecha y primeros detalles del nuevo juego en que controlamos a la princesa

Uno de los más importantes anuncios que se dieron durante el Nintendo Direct del 18 de junio fue el de una nueva entrega de Zelda. El nuevo juego en cuestión se llama The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom y ya conocemos su fecha de lanzamiento, primeros detalles de jugabilidad y de la historia que nos permite controlar por fin a la Princesa Zelda.

Empecemos dando una primera mirada al tráiler del anuncio.

Como pueden ver, la princesa será la protagonista absoluta de este título que comparte el adorable estilo visual del ‘remake’ de Link’s Awakening.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom?

Durante la presentación del Nintendo Direct confirmaron que este juego saldrá a la venta el jueves 26 de septiembre de 2024. Obviamente será exclusivo para Nintendo Switch.

Cómo será el juego

Como pudimos ver en el tráiler, el juego comienza con Link rescatando a Zelda de las garras de Ganon, pero es arrastrado por un extraño portal y desaparece. Ahora le corresponde a la princesa averiguar qué pasó con el héroe y traerlo de regreso.

Aunque la hemos visto luchar en otros juegos, Zelda no tomará una espada en Echoes of Wisdom. La herramienta que le permitirá salir adelante será el Tri-Rod, una vara que le entregó un hada.

El Tri-Rod no sirve para combatir, pero le permite a Zelda crear ‘ecos’ o copias de cualquier objeto en el juego y usarla para superar obstáculos. Puede crear objetos para arrojar a los enemigos o incluso ecos de los enemigos para que luchen por ella.

Esto nos dará mucha libertad para resolver acertijos de muchas maneras diferentes y el mismo Eiji Aonuma dice que la experiencia de cada jugador puede ser diferente gracias a la gran variedad de Ecos que podemos crear.

Edición especial de Zelda: Echoes of Wisdom del Nintendo Switch Lite

El 26 de septiembre de 2024, el mismo día que sale a la venta el juego, también estará disponible ek Nintendo Switch Lite Hyrule Edition con un llamativo color dorado. Seguramente se agotará rápido.

Aunque muchos fanáticos quedaron tristes porque no anunciaron ‘ports’ de Wind Waker ni Twilight Princess para Switch, otros están expresando mucha emoción por el nuevo juego y su intrigante sistema de juego.