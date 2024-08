Zelda: Echoes of Wisdom no tendrá nuevos Amiibo pero relanzará dos

Las figuras Amiibo de Link (Link’s Awakening) y Zelda (The Wind Waker) regresan para conmemorar el próximo lanzamiento de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Esto quiere decir que el juego no recibirá una nueva versión Amiibo de Zelda. Los relanzamientos son idénticos a las versiones originales: el Amiibo de Link presenta el adorable estilo artístico similar a muñecos de juguete en el ‘remake’ de The Legend of Zelda: Link’s Awakening (2019). Mientras que la figura de Zelda captura la apariencia alterna de Tetra en The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Estas dos reimpresiones de Amiibo se lanzan oficialmente el 26 de septiembre con Zelda: Echoes of Wisdom y puedes reservarlas por $16 USD cada una en tiendas ‘online’ (Link y Zelda). Te recomendamos que las adquieras rápidamente si estás interesado, ya que no sabemos cuántas figuras hizo Nintendo para este relanzamiento. La mayoría de las figuras Amiibo se agotan en línea antes de salir al mercado.

La aventura exclusiva de Switch presenta el mismo estilo artístico del ‘remake’ de Link’s Awakening, pero mezcla las cosas de manera importante, sobre todo al hacer que la Princesa Zelda sea el personaje jugable principal por primera vez. En lugar de ser una simple copia del conjunto de movimientos y habilidades de Link, Echoes of Wisdom le da a Zelda sus propios poderes únicos. Específicamente una vara mágica que copia objetos esparcidos por el mundo para ayudar en la exploración, el combate y la resolución de acertijos.