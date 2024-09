Zelda: Echoes of Wisdom tiene un mapa 8 veces más grande que Link’s Awakening, ¿pero varía un poco frente a ALttP?

La inminente salida de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nos sigue brindando nueva información gracias a los desarrolladores principales de Nintendo y Grezzo. Después de conocer que el juego nació como una especie de «Zelda Maker», este sucesor con el mismo motor de Link’s Awakening (2019) guarda otra sorpresa y es el tamaño de su mapa. En Echoes of Wisdom, Hyrule es ocho veces más grande que la isla Koholint del Gran pez del viento.

El director de Grezzo, Satoshi Terada, realizó esta revelación, pero el productor Eiji Aonuma, se apresuró a mencionar que los jugadores no deberían sentirse abrumados por el drástico aumento de tamaño.

«Al principio era cuatro veces más grande, pero luego, antes de que nos diéramos cuenta… (risas) Sin embargo, aunque el mapa se ha vuelto mucho más grande, la sensación de un juego de The Legend of Zelda con vista de arriba hacia abajo, donde puedes disfrutar fácilmente del juego en un mundo compacto, sigue ahí, por lo que no resulta intimidante explorarlo. Así que podrás jugar con una sensación ligeramente diferente en comparación con los vastos mundos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom«.

El mapa por explorar en The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Si bien el tamaño del mapa es una primera vez para los juegos de Zelda con vista cenital o desde arriba, su gran parecido con el estándar de A Link to the Past (SNES) no lo deja volar solo del todo. Aquel diseño lo replicó A Link Between Worlds (3DS) y mientras Echoes of Wisdom no lo calca con exactitud, la inspiración es clara como el agua de Hylia. Entre los juegos que han optado por su propia versión de Hyrule resaltamos The Minish Cap (GBA) por parte de Capcom y Spirit Tracks (DS), este último presentando un Nuevo Hyrule que llevaba la serie a un reino completamente nuevo con su era industrial de ferrocarriles.

Es justo y necesario que el Hyrule clásico –decir 2D no es lo más acertado– evolucione a la par de sus juegos y hasta sus contrapartes 3D. No siempre necesitas un mundo abierto para la excelsa fórmula clásica de Zelda.

Fuente: Nintendo