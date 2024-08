Zelda montará a caballo en Echoes of Wisdom, nuevo tráiler lleno de sorpresas

Estamos muy ansiosos por jugar con la princesa en una historia protagonizada por ella. Más aún después de ver esto. Nintendo publicó un nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom en el que conocemos las diferentes regiones que vamos a visitar, sus habitantes, el poder de ‘Vincular’ y hasta los caballos que montaremos para trasladarnos por el mundo.

Pueden ver el tráiler en español a continuación gracias al canal oficial de Nintendo España en YouTube. Tristemente, no hay una versión en español de Latinoamérica.

Ahora nos estamos preguntando si una de los monturas de Zelda en este juego será Epona, el icónico caballo de Link.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom saldrá a la venta el jueves 26 de septiembre de 2024. Será exclusivo para Nintendo Switch.