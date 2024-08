Zelda se convierte en espadachina en el tráiler en español de Echoes of Wisdom

Nintendo reveló un nuevo avance del próximo juego de una de sus sagas más populares. En este tráiler en español de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom de más de cinco minutos podemos ver a la Princesa visitando el misterioso Mundo Vacio, usando objetos llamados Autómatas y convirtiéndose en espadachina para luchar contra los enemigos.

No hay un tráiler exclusivo para Latinoamérica, pero sí tenemos uno completamente en español de España a continuación. Si no les gusta ese acento y prefieren verlo en inglés, sigan este enlace.

Uno de los elementos más interesantes revelados aquí es que la princesa Zelda puede usar una espada en Echoes of Wisdom gracias a su forma de espadachina. Este es un estado especial al que puede acceder solo por tiempo limitado y que le permite defenderse directamente de los enemigos. Si se agota, podemos llenar de nuevo la barra de uso consiguiendo ciertos objetos en el mundo vacío.

Si Zelda puede usar una espada y cabalgar a caballo, ¿para qué necesita a Link? Je je je. Por cierto, al héroe en apuros lo vemos en una preocupante escena al final del tráiler.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom saldrá a la venta el 26 de septiembre de 2024. Será exclusivo de Nintendo Switch.