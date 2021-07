Un ‘spin-off’ de Sheik y un Metroid de Intelligent Systems entre los proyectos cancelados de Nintendo

Hace más de un año se filtró en internet una amplia cantidad de contenido propiedad de Nintendo. Gran parte se trataba de prototipos, código, arte conceptual y detalles sobre otros proyectos cancelados o versiones alternativas. Muchos de ellos relacionados con juegos antiguos que datan de la época de SNES, N64 y demás.

De vez en cuando se da a conocer una porción de esa «giga filtración» vía Resetera, pero lo que nos compete en esta ocasión es la confirmación de un ‘spin-off’ de The Legend of Zelda protagonizado por Sheik y un juego de Metroid desarrollado por Intelligent Systems (Fire Emblem, Paper Mario). Este último se esperaba lanzar presuntamente poco después de Metroid Prime, según la nota adjunta. Dado que el listado se enfoca en proyectos de Wii, quizás se referían a la tercera entrega (Corruption).

El ‘spin-off’ de Zelda con Sheik era una propuesta mucho más oscura a cargo de Retro Studios (Metroid Prime, Donkey Kong Country Returns) y basada en Ocarina of Time. El artista Sammy Hall compartió en mayo del 2020 un diseño conceptual desarrollado entre 2005 y 2008, que no pasó la fase de preproducción.













Todo parecía indicar que este juego de Sheik tenía lugar tras el final malo de Ocarina of Time donde Link no consigue derrotar a Ganon (y se desemboca la primera rama conectada con A Link to the Past). El juego exploraría al último Sheikah masculino tras un genocidio étnico por todo Hyrule, en un viaje para recuperar la Espada Maestra y enfrentar a El Gerudo Oscuro. Dicho de paso sería la reencarnación de Ganon como cada 100 años. El juego habría sido de acción/RPG.

Aunque esto fue publicado por Shinesparkers con anterioridad, la filtración de Nintendo consigue confirmarlo por primera vez oficialmente. La fuente original era ArtStation, pero las imágenes han sido eliminadas de dicho sitio y los enlaces están caducados.













Junto a este ‘spin-off’ de Zelda se encontraba también un proyecto de Boo –el típico fantasma de Super Mario— alejado del estilo tradicional. El arte diseñado entre 2006 y 2007 apuntaba a un juego para resoluciones portátiles, es decir, considerado para Nintendo DS. Entre las habilidades de Boo se pretendían incluir poderes posesivos y Broomies, o lo que parecen ser brujas.

















Es muy probable que nunca veamos estos proyectos realizarse, pero después de la resurrección de Metroid Dread, no nos atrevemos a firmarlo en mármol.