Zelda: Tears of the Kingdom celebra su primer aniversario con tres artículos exclusivos

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom celebra el 12 de mayo su primer aniversario de lanzamiento en Nintendo Switch. Puede que haya muchos valientes que hayan completado el juego y se hayan mantenido lejos de Hyrule. Pero estos artículos podrían hacerlos regresar al reino de Zelda, sus cielos y subsuelo una vez más.

Los tres artículos pueden reservarse desde hoy mismo en My Nintendo Store, por el momento solo en Japón. Esperamos cualquier confirmación sobre su disponibilidad en Occidente.

Bandai Spirits: ‘Espada Maestra’ The Legend of Zelda – serie Proplica

Con una longitud aproximada de 105 cm, la estatuilla está esculpida de forma nítida y detallada. Además, la Espada Maestra se ha recreado hasta el último detalle con un intrincado colorido metálico, nacarado y degradado.

También cuenta con ocho pistas BGM seleccionadas de la serie The Legend of Zelda, efectos de sonido relacionados con la Espada Maestra y un truco de vibración a juego con la acción de cada botón.

También se incluye una vaina y un soporte específico, que permiten exponer la Espada Maestra y la vaina una al lado de la otra, o con la Espada Maestra insertada. Sale en septiembre del 2024.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Master Works

Este libro consta de tres capítulos, que profundizan en el «mundo de esta obra» desde las tres perspectivas del arte, los documentos y la historia, y se adentran entre bastidores en la producción.

El libro contiene un gran volumen de 464 páginas en formato A4, con material gráfico que incluye dibujos nuevos, dibujos de escenarios, arte conceptual de las primeras fases de desarrollo, storyboards de «Lágrimas de dragón» y la historia de Hyrule, que se desgrana en un eje temporal y se analiza en función de los escenarios.

Acá algunas páginas de muestra del libro, actualmente en producción. Sale el 30 de agosto del 2024.

Banda sonora de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

El 31 de julio, Nippon Columbia pondrá a la venta un CD con la banda sonora original de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

La edición inicial de producción limitada incluye una original memoria USB con forma de Espada Maestra. Esta USB contiene un total de 15 fuentes de sonido de alta resolución y 5.1 canales, lo que permite experimentar el magnífico mundo del juego que recorre el cielo y la tierra con mayor profundidad y definición.

También se incluye un pedestal específico para que, cuando la USB no esté en uso, pueda insertarse en él y exhibirse como decoración interior.

La colección incluye un total de 344 pistas (previstas) en nueve CDs, que van desde la épica banda sonora, hasta efectos de sonido para varios de los objetos obtenidos en el juego.

Fuente: Nintendo Japan