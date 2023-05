Zelda: Tears of the Kingdom – Cómo activar la cámara de fotos

Las nuevas habilidades en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom permiten jugar con la creatividad más que en su predecesor. Las runas de los Sheikah estaban bien en Breath of the Wild, pero en TotK utilizamos todos los elementos a la mano gracias a los Zonnan. Además de Ultramano, Combinación, Infiltración y Retroceso, con la tableta de Prunia en Zelda: Tears of the Kingdom tenemos acceso al mapa y la cámara de fotos.

Mientras el mapa está activo desde que recibimos la tableta al inicio del juego, la cámara de fotos sí debemos activarla en la superficie de Hyrule. Es importante contar con un arco, algunas flechas y semillas luminosas ya que sería el primer paso hacia el subsuelo, el tercer mapa de juego en TotK. Si es que antes no nos abalanzamos al abismo del Castillo de Hyrule, claro está, es un mundo libre.

Activar la cámara de fotos en Zelda: Tears of the Kingdom

Para activar la cámara de fotos primero debemos iniciar una misión con Rotver y Josha. Los podemos encontrar en la entrada del Fuerte vigía, después de activar las torres de mapeo de Prunia y por lo menos una región adicional al centro de Hyrule. Si hablamos con Prunia, ella nos enviará con Rotver y Josha, para dar inicio con la misión ‘Los habitantes del subsuelo’. A su corta edad, Josha es investigadora del subsuelo y le pide a Rotver pruebas gráficas del mismo. Este recluta a Link a la fuerza pero no lo espera y se esfuma.

No muy lejos al sur del Fuerte vigía encontraremos el abismo a donde Rotver fue a parar. Cuando lleguemos, debemos arrojarnos y abrir la paravela ya que es una gran caída.

Una vez en el subsuelo, tampoco encontraremos a Rotver. Este sistema subterráneo está por todo el reino de Hyrule y lleno de aura maligna, la sustancia como viscosa y oscura de tono escarlata. Debemos evitar tocarla si no queremos perder corazones, pero no solo eso. En el subsuelo los corazones se pierden y se «rompen». Los corazones «rotos» no se pueden recuperar con comida. Para ello, debes abandonar el subsuelo, consumir flores ‘Solirio’ o acudir a una de las gigantescas raíces de luz en el camino.

Debemos seguir la ruta que se nos indica para dar con el paradero del acelerado Rotver. Como el subsuelo es muy oscuro, hay que iluminar el entorno disparando semillas luminosas. Si nos desviamos del camino tenemos que estar pendientes de los enemigos, que son más fuertes que en la superficie y cuyos ataques rompen corazones cual día de San Valentín. No hay que dudar en activar las raíces de luz repartidas en el subsuelo, ya que iluminan los alrededores, destapan el mapa y curan corazones.

El santuario Ios’ini de la superficie se llama así en la raíz del subsuelo.

Estas raíces corresponden a cada santuario ubicado en la superficie. El subsuelo se considera un «mundo invertido». Por eso el nombre de una respectiva raíz es como el del santuario pero al revés. Después de pasar un grupo de bokoblins del subsuelo y algunos keese, llegaremos al lugar donde se encuentra Rotver. Si necesitamos fuego por algún motivo, tenemos fogatas a disposición en ciertos puntos.

Cerca a la segunda raíz de luz que habilitemos con el brazo de Zonnan sorprenderemos a Rotver.

Allí, el científico y técnicamente original creador de la tableta de Prunia, nos pedirá el dispositivo en forma de Switch para actualizarlo y activar la cámara de fotos.

¡Voilá! Ya puedes tomar fotografías con la cámara al interior de Zelda: Tears of the Kingdom desde la tableta de Prunia. Una de las habilidades básicas que incluso la princesa Zelda utiliza en el prólogo pero que misteriosamente no está activada cuando Link recibe la tableta. En el álbum podemos ver las tres fotos capturadas por Zelda. Para terminar la misión solo debes fotografiar una estatua para Josha y regresar al Fuerte vigía, para mostrarle la prueba gráfica.

La cámara de fotos también activa la ‘Enciclopedia hyliana’ en la tableta de Prunia. Este es un registro que vamos llenando una vez capturada la foto de un animal, monstruo, material, arma o tesoro. Las fotos capturadas quedan en el álbum de la tableta, se pueden eliminar pero el registro de la enciclopedia es permanente, así que no es obligatorio conservarlas. Tampoco podrías, dada la cantidad de registros que ocupan una larga cantidad de tiempo viajando por todo Hyrule.

