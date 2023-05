Zelda: Tears of the Kingdom – Cómo conseguir la paravela

En The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la paravela era uno de los primeros objetos que recibíamos para poder atravesar Hyrule. Si bien la primera porción del juego tenía lugar en una meseta antes de darnos paso al mundo abierto, aprender a controlar la paravela era vital. En The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom no iniciamos con la paravela. Nuestra aventura comienza –después del prólogo– en la Gran isla celeste, que actúa de tutorial con una extensión de terreno más grande.

Como esta isla inicial de los cielos es más extensa que la meseta de Hyrule en BotW, debemos conseguir y aprender a utilizar las nuevas habilidades como Ultramano, Combinación, Infiltración y Retroceso. Podemos pasar una importante cantidad de tiempo antes de descender a la superficie, encontrando Kologs y cofres en la Gran isla celeste tutorial.

Ahora bien, solo hasta que lleguemos a la superficie de Hyrule es que tendremos acceso a la paravela de Link. Gracias a este objeto podemos planear por los aires, activar más torres de mapeo y aplicar nuevos diseños de tela con la magia de los Amiibo. Prunia (Purah en inglés) es quien nos regala este indispensable elemento de viaje.

Cómo obtener la paravela en Tears of the Kingdom

Una vez adquiridas las cuatro habilidades de los Zonnan y un contenedor de corazón, para poder abrir la puerta del templo del tiempo en la Gran isla celeste, saltaremos al vacío hasta la llanura de Hyrule. De ahí nos separa un corto camino hasta el Fuerte vigía, que es el lugar donde se encuentran protegidos los hylianos sobrevivientes a la reciente catástrofe sobre Hyrule.

Solo basta reunirnos con Prunia, quien por cierto ahora tiene un aspecto de adulta y no de niña, cosas de científicos. Ella nos pedirá tomar rumbo hacia el norte, al Castillo de Hyrule, donde un grupo de hylianos investigan el enorme abismo de energía maligna que quedó tras la elevación del castillo real. Es cierto que tienes completa libertad a partir del instante que pisas Hyrule, pero es necesario seguir estos sencillos eventos para obtener la paravela en Tears of the Kingdom.

El cielo es el límite con la paravela en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Una vez hables con el capitán en los alrededores del Castillo de Hyrule y que atestigües a cierta princesa desaparecida, deberás regresar al Fuerte vigía y hablar de nuevo con Prunia. Ella procederá a activar la primera torre de mapeo. Al igual que las torres Sheikah de Breath of the Wild, al visitar una de estas descubrimos una región del mapa general de Hyrule y así se actualiza la tableta de Prunia.

Como el objetivo de Prunia es actualizar la tableta con información de todas las torres de mapeo de Hyrule, esa es nuestra tarea. Para ello debemos visitar lugares alejados y la paravela es absolutamente necesaria, así que Prunia nos la regala. Más adelante podremos acceder a la tintorería de la aldea Hatelia para cambiar el diseño de la misma. Si además tenemos figuras Amiibo y seguimos la guía a continuación, obtendremos diseños especiales.

