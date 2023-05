Zelda Tears of the Kingdom: cómo desbloquear los trajes clásicos de Link

Tal como en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom permite vestir a Link con todos los trajes de los juegos clásicos. Para ello, sin embargo, necesitas escanear figuras Amiibo específicas de The Legend of Zelda. Los Amiibo de Link son compatibles para desbloquear los trajes clásicos en Tears of the Kingdom, mientras que de la princesa Zelda solo la figura de Sheik aplica. El resto de figuras Amiibo de la serie regalan objetos comunes y ocasionalmente algunos raros, como diseños provenientes de cada juego para la paravela.

Todas las figuras se pueden escanear solo una vez al día. Vale aclarar que las partes de cada uno de los trajes en Zelda: Tears of the Kingdom (gorro, túnica, pantalón) usualmente no salen a la primera escaneada y requieren de varios intentos con algo de suerte.

The Legend of Zelda – Amiibo de Link 8-bit

El Amiibo del Link original 8-bit brinda el «set del Héroe» y el mismo diseño de pixeles en la paravela.

Link’s Awakening – Amiibo de Link del ‘remake’ de Link’s Awakening

Esta jocosa novedad en Tears of the Kingdom brinda el «set Awakening», no solo el traje de Link sino la misma cabeza grande que lo identifica en el ‘remake’ del juego clásico. La paravela recibe el diseño de huevo gigante de la Isla Koholint.

Ocarina of TIme – Amibo de Link adulto de Ocarina of Time

El Amiibo de Link adulto de Ocarina of Time brinda el traje del «Héroe del tiempo» y un diseño inspirado en el rancho Lon Lon con una vaca en la paravela (también con el de Link niño de OoT).

Majora’s Mask – Amiibo de Link niño de Majora’s Mask

El Amiibo de Link niño en su versión Majora’s Mask brinda el traje de «Deidad feroz» y el diseño de la máscara de Majora en la paravela.

The Wind Waker – Amiibo de Toon Link de The Wind Waker

El Amiibo de Toon Link de The Wind Waker y Super Smash Bros. brinda el traje del «Héroe del viento», el bumerán brisa del mar y el diseño de la vela del King of Red Lions en la paravela.

Twilight Princess – Amiibo de Link de Twilight Princess

El Amiibo de Link de Twilight Princess y Super Smash Bros. brinda el traje del»Héroe del crepúsculo», Epona y el diseño del Reino Crepúsculo en la paravela (también con el de Midna y Link lobo).

Skyward Sword – Amiibo de Link de Skyward Sword

El Amiibo de Link de Skyward Sword brinda el traje del «Héroe del cielo» y de los estudiantes de Skyloft. La paravela recibe el diseño de Fi, el espíritu de la Espada Maestra.

Ocarina of Time – Amiibo de Sheik de Super Smash Bros.

El Amiibo de Sheik de Super Smash Bros. técnicamente es Zelda y no Link, pero brinda el traje de Sheik que Link puede vestir y el diseño del ojo de los Sheikah en la paravela.

Diseños de paravelas adicionales

Para obtener estos diseños de paravelas en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se requieren las figuras Amiibo enlistadas en cada imagen. Al igual que los trajes de Link, son de categoría rara y salen de forma aleatoria al escanear las figuras una vez al día.

Amiibo de Link arquero de Breath of the Wild.

Amiibo de Link jinete de Breath of the Wild.

Con el Amiibo de Zelda de Breath of the Wild.

Amiibo de Zelda de Twilight Princess.

Amiibo de Toon Zelda.

Con el Amiibo de Zelda y Loftwing.

Amiibo de Ganondorf.

Amiibo de Guardián.

Con el Amiibo de Bokoblin.

Amiibo de Daruk.

Amiibo de Mipha.

Con el Amiibo de Revali.

Amiibo de Urbosa.

