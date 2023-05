Tomando en cuenta lo masivo que es el juego de Nintendo, es sorprendente que hayamos encontrado ‘bugs’ mientras exploramos su enorme mapa. Pero eso no significa que no tenga errores. Hace poco descubrieron un ‘glitch’ en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom que permite duplicar objetos, les vamos a explicar cómo hacerlo.

Por favor tengan en cuenta que este no es un «truco» que los desarrolladores pusieron en el juego. Es un error en su código y por lo tanto puede que sea corregido en una futura actualización. ¡Aprovéchenlo mientras puedan!

Cómo duplicar objetos en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Sigan los siguientes pasos:

Fusionen el objeto a duplicar a una flecha.

Presionen el botón de pausa para entrar al menú.

Suelten el arco.

Equipen otro arco.

Despausen y vuelvan a pausar muy rápidamente para volver a entrar al menú.

para volver a entrar al menú. Suelten el arco.

Recojan ambos arcos.

Si funcionó, deberían tener una copia extra del objeto en el inventario al recoger ambos arcos. Pueden ver el ‘glitch’ en acción abajo en el que usamos una manzana como ejemplo.

Pueden usar este ‘glitch’ para duplicar los objetos más útiles o para venderlos y ganar muchas rupias. Les recordamos que es muy posible que esto sea corregido en una futura actualización del juego, así que les recomendamos no demorar mucho en probarlo.

Fuente: cuenta de Benjaninja en Twitter