Zelda: Tears of the Kingdom – Dónde encontrar el escudo hyliano

Durante el tiempo que toma el tutorial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en la Gran isla de los albores, apenas Link tiene un escudo decente. Algunos escudos básicos combinados con otros objetos elementales como una cabeza de igneocéfalo otorgan poder de expulsar fuego, mientras que una gelatina de chu chu gélido congela a cualquiera que golpee el escudo. Existen múltiples combinaciones, pero las opciones básicas no brindan la suficiente protección y resisten muy poco.

Lo interesante es que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nos da la opción de conseguir el mejor escudo de la serie en las primeras horas de juego, solo que el mismo juego no te lo dice.

Dónde encuentro el escudo hyliano en Tears of the Kingdom

Para obtener el escudo hyliano en Tears of the Kingdom lo primero que necesitas es regresar a la superficie de Hyrule y obtener la paravela. Si todavía no la tienes en tu inventario, sigue nuestra guía con facilidad. Una vez con la paravela y la primera torre de mapeo de Prunia activada, asegúrate de tener arco y flechas y dirígete al noroeste del Castillo de Hyrule en la llanura central.

Puedes rodear las murallas del castillo flotante en el baluarte occidental, de igual forma todavía no es factible acceder al centro del mismo. Es posible ingresar por un costado pero entre los pasadizos hay enemigos de alto nivel de los que es mejor escapar. El objetivo es el punto norte señalado en el mapa. Si deseas puedes poner un marcador de luz para guiarte mejor.

Continúa avanzando sobre las murallas hacia el costado izquierdo del Castillo de Hyrule. Debajo de toda esta sección se encuentran los calabozos del castillo. Una vez en el punto norte señalado del mapa, desciende con la paravela hacia el exterior. Si lo haces hacia la parte interior, puedes caer al abismo del castillo y por ende al subsuelo, un sistema de cavernas en Zelda: Tears of the Kingdom con su propio mapa y peligros.

Si lo haces correctamente caerás en el agua y podrás nadar o navegar –armando una balsa– hasta la zona del embarcadero en el norte del castillo. La corrupción rodea este lugar y antes de pisar el puerto debemos eliminar un enemigo oscuro al acecho. Una flecha combinada con fruto ígneo es suficiente para despacharlo.

Al desembarcar verás unas escaleras que solo debes seguir, evitando tocar la sustancia oscura en algunas partes.

Al llegar a la parte superior de la escalera encontrarás un espacio de antorchas encendidas alrededor de una pila con troncos.

En este punto debes sacar el arco y bien disparar una flecha hacia una antorcha para encender los troncos, o con una flecha de fuego. De nuevo, combinar una normal con un fruto ígneo es lo más rápido. Una vez encendida la pila, un cofre emergerá del suelo y podrás reclamar el escudo hyliano en Tears of the Kingdom. El icónico escudo tiene un altísimo 90 de defensa, pero no es inquebrantable.

Como cualquier otro escudo del juego, el escudo hyliano de Tears of the Kingdom se puede romper con los suficientes golpes. Es una pena porque ni el mejor ni más legendario elemento de defensa del juego se salva de ello. Siguiendo la misma línea de Breath of the Wild, una vez obtenido y perdido es posible volver a comprarlo más adelante con un mercader.

