Tears of the Kingdom: otro de los juguetes de Nintendo referenciado en uno de sus juegos

Con 133 años de fundación, Nintendo es una compañía que obviamente no nació como desarrolladora de consolas y videojuegos. En su pasado se encuentran las clásicas cartas Hanafuda, taxis, moteles y juguetes, así como dispositivos electrónicos. De la división de juguetes es que sobresalieron personalidades como Gunpei Yokoi, cocreador del Game Boy. Los juguetes de Nintendo han hecho cameos en sus videojuegos, en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vuelve a ocurrir.

La secuela de Breath of the Wild no arranca de cero sino que construye sobre las bases de su predecesor. Como en su momento lo fue Majora’s Mask de Ocarina of Time. Renovar las mecánicas de Breath of the Wild significa expandir la libertad creativa de la que ya gozaba. Como vimos en el video más reciente, la mecánica de ‘Fusión’ permite unir elementos para crear armas únicas, nuevamente quebrantables. Con la mecánica de ‘Retroceso’ podemos devolver levemente el tiempo en bloques caídos del cielo y así alcanzar islas flotantes.

Ultramano en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

La mecánica de ‘Ultramano’, sin embargo, no es fortuita. Gracias a esta podremos combinar objetos o «craftear» herramientas y vehículos. Ultramano también es el nombre conocido de un juguete de Nintendo creado en 1966 por Gunpei Yokoi. El sencillo juguete de plástico se usa como unas tijeras y se extiende para agarrar pelotas de ping pong. Ha hecho aparición en juegos como WarioWare, Inc.: Mega Microgame$! / Mega Party Game$! y como soporte de pistas gravitacionales en Mario Kart 8. En Animal Crossing y Splatoon ha servido como decoración.

Microjuego en WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!

La carrera de Yokoi prácticamente se elevó gracias a su invención de la Ultramano. Chiritorie y Custom Gunman son otros de los juguetes que hicieron aparición en WarioWare como homenaje. El D-pad es uno de los aportes más importantes de Yokoi a la industria entera. Así como el Game & Watch que llevaría a Game Boy y el mercado de consolas portátiles.

La Ultramano es uno de los juguetes más exitosos de Nintendo y parte del próximo juego de Zelda.

En Tears of the Kingdom la referencia de la Ultramano es parte de las nuevas runas que usa Link. A estas se suma ‘Ascender’, para poder atravesar todo el techo de las cavernas o edificaciones. Los mundos abiertos tienen mucho que aprender de la accesibilidad que brinda Nintendo en sus últimos The Legend of Zelda. Lo mejor de todo es ver cómo Yokoi sigue siendo honrado más allá de su muerte con creaciones que serán inmortales.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sale el 12 de mayo para Nintendo Switch.