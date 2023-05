Zelda: Tears of the Kingdom – Obtener la máscara de Link’s Awakening sin Amiibo

Ya vimos cómo desbloquear los trajes clásicos de Link en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Escanear una vez al día las figuras Amiibo es el camino más fácil –aunque requiere varios intentos–, pero no el único. Repartidos por todo el mapa de Hyrule se encuentran los diferentes gorros, túnicas y pantalones de Link. Tal como los vimos en Breath of the Wild y con algunas adiciones nuevas.

Uno que quizás sea el más extraño de todo el juego es el traje inspirado en el ‘remake’ de Link’s Awakening para Switch. En realidad la túnica y el pantalón son más parecidos al arte del original The Legend of Zelda. Un diseño de Link que aplica a su secuela en NES y a la de SNES, A Link to the Past. El ‘remake’ para Switch del juego de Game Boy goza de un vistoso y nuevo estilo artístico que apela a minifiguras de maqueta.

Trasladado al mundo de Tears of the Kingdom, la parte superior es una gigantesca cabeza o máscara que causa más gracia que coraje. Afortunadamente, no necesitamos el Amiibo de Link’s Awakening para obtener esta máscara.

Cómo obtener la máscara de Link’s Awakening en Zelda: Tears of the Kingdom sin usar Amiibo

Para comenzar, vamos a dirigirnos a las Colinas de Hyrule, al noroeste de la central Llanura de Hyrule. Nos ubicamos en el centro de la Meseta del trueno, al lado del Monte Rhoam (marca de corazón en el mapa).

Te recomendamos poseer un hacha de piedra, para así cortar cuatro troncos de los extraños árboles que rodean el paisaje de la meseta.

Vamos a proceder a acoplar los troncos gruesos con la habilidad de Ultramano, teniendo en cuenta que queden bien alineados.

Para el siguiente paso necesitamos que sea mediodía. Para ello, si requieres adelantar el tiempo puedes usar una fogata y descansar, o esperar las horas que hagan falta si es menester. Es importante que haga buen clima y no lluvioso, porque es necesaria la sombra del sol para guiarnos. Usando Ultramano levantamos el tronco largo compuesto por los cuatro troncos menores.

Nos ubicamos en el centro de la meseta donde se encuentran los cuatro pilares de piedra. Exactamente frente al pilar del sur. Al mediodía podemos ver cómo la sombra del pilar del sur avanza poco a poco para alinearse con el pilar del norte –al frente–. Con la Ultramano levantamos el tronco largo y como se ve en el video, intentamos sincronizar la sombra del pilar con la sombra del tronco que estamos sosteniendo en el aire.

Curiosamente mientras hacíamos esto (ver video arriba) una nube se posó encima y no permitía ver las sombras por unos instantes. Sin embargo, el «juego sabía» que las sombras estaban alineadas. Después de un rato la cámara automática toma control y abre una puerta secreta en el centro de la meseta. Esta es la entrada a la Cueva de la meseta del trueno.

No hay enemigos en esta cámara. Encontraremos una pequeña carpa con un cofre en medio y un mensaje de felicitaciones por parte de quien lo escondió ahí.

En el cofre encontrarás la Máscara del despertar, la misma del protagonista de The Legend of Zelda: Link’s Awakening para Nintendo Switch. Ya puedes hacer ‘cosplay’ con Link de la minifigura de Link en la isla de ensueño del Pez del viento.

Así es como puedes obtener la máscara de Link’s Awakening (Switch) en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Las combinaciones de esta máscara son tan ampliamente creativas como las habilidades de Link en Tears of the Kingdom. Recomendamos ensayar todo tipo de túnicas y pantalones –o ninguno de ellos–, no necesariamente los de Link’s Awakening.

Las posibilidades fotográficas también se amplifican gracias a la máscara de Link’s Awakening. Es graciosa y bizarra a la vez verla en esta versión de Hyrule.

Las secuencias históricas del juego conservan la máscara o el gorro que lleve Link en el momento, así que la diversión nunca se detiene.

Por fortuna para Link, esta vez la vida no es sueño.

