Zelter (acceso anticipado) – Primeras impresiones

Hoy en día, los simuladores de supervivencia y manejo de recursos son bastante fáciles de encontrar. Estos son títulos en los que un personaje solitario debe recolectar materiales durante el día y sobrevivir a una noche llena de misteriosas criaturas que quieren un tentempié humano. Ya hemos visto lo que juegos como Minecraft y Terraria pueden hacer cuando la imaginación no tiene límites. En el caso de estos juegos, la creatividad debe trabajar para un solo objetivo: sobrevivir. Ese es el caso del aparentemente tierno Zelter.

Zelter —un juego de palabras entre la Z de “Zombi” y ‘shelter’, que significa “refugio” en inglés— es el trabajo del estudio independiente coreano G1 Playground, bajo la distribución de Super.com. Este simulador de supervivencia pone al jugador en el papel de un personaje personalizable cuyo único objetivo es vivir para ver el amanecer de otro día.

Bajo esta fachada de personajes tiernos y música tranquila con toques de dulzura se esconde un brutal juego de acción que puede tomar desprevenidos a los ingenuos y hacerlos parte de un buffet para muertos vivientes. Aunque no es estrictamente un ‘roguelike’, comparte muchas similitudes con este género. Estas incluyen elementos aleatoriamente ubicados y picos de dificultad.

Zelter comienza con un pequeño tutorial que enseña al jugador cómo obtener recursos de prácticamente todo lo que le rodea. Mediante un hacha de piedra, el personaje puede recolectar elementos básicos como madera, fruta y piedra. Al tenerlos, se desbloquearán estructuras necesarias para construir objetos más complejos. Estos incluyen talleres, hornos, máquinas de coser y polvoreras.

El juego simula las necesidades básicas de una persona, por lo que el jugador debe procurar que su personaje se encuentre bien alimentado, hidratado y descansado para seguir haciendo sus actividades. La falta de estas necesidades podría ser fatal al momento de requerir una graciosa huida de una horda de zombis.

Entre más se va avanzando en el juego, otra clase de recursos —tales como metal, tela y cobre— tendrán que ser recolectados. Esto significa que nuestro personaje deberá salir de su zona de confort en el parque y explorar la ciudad en busca de estos preciados elementos. Como Zelter maneja un sistema de progresión por horario, no es muy recomendable salir a explorar por la noche. Los zombis se vuelven más agresivos y resistentes en la oscuridad.

Una de las grandes falencias que tiene el juego es la ausencia de información necesaria para tener prioridad sobre los objetos que se deben recolectar. Por ejemplo, la fruta calma el hambre. Sin embargo, no cura las heridas y la salud no se recupera durmiendo. La única forma de conseguir curación al principio del juego es fabricando vendajes en una estación de costura y usando tela simple. Esta clase de datos son esenciales para sobrevivir, pero el juego asume que el usuario sabe esto de antemano.

Eventualmente, el personaje comenzará a encontrar sobrevivientes que pueden ser convencidos para unirse al campamento de supervivencia. Aunque el avance publicado en la página de Steam muestra a unos muy agresivos y competentes compañeros, en la versión de acceso anticipado son un total lastre.

Al parecer, G1 Playground olvidó poner un cerebro a estos atolondrados personajes no jugables. Tan limitados son que no pueden defenderse por sí solos o hacer buen uso de los recursos que hay que compartir con ellos. No es que uno quiera ser cruel, pero estamos en el apocalipsis. O trabajan para comer o se los damos de comer a los zombis.

Los no-muertos de Zelter son monstruos a los que hay que tener respeto y temor. Estos resistentes seres reaccionan al ruido y tienen mentalidad de colmena para organizarse y crear hordas imparables. Algunos mutaron en enemigos mucho más peligrosos. Entre estos tenemos un zombi explosivo que detona al estar cerca del personaje e incluso un muerto viviente que se ha convertido en una masa de músculos capaz de comer balas como si fueran dulces.

Zelter todavía se encuentra en una fase muy temprana de acceso anticipado. Funciones básicas como la recolección de recursos y controles funcionan a niveles normales. Algunas interfaces del juego todavía tienen rastros de caracteres en ‘hangul’, por lo que la localización se encuentra en fase preliminar.

Algo que sí se necesita corregir urgentemente es la inteligencia artificial de los sobrevivientes o por lo menos reducir la tenacidad de los zombis hasta que los compañeros tengan la suficiente capacidad de matar a un revivido.

Tendremos que esperar una versión 1.0 que pueda cumplir las expectativas mostradas en el tráiler de revelación, ya que tiene un gran potencial para ser una excelente experiencia en un mundo devastado por los zombis.

Zelter está disponible en fase de acceso anticipado por medio de Steam.