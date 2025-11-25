Videojuegos

Zenitsu versión ‘Castillo infinito’ llegará pronto a The Hinokami Chronicles 2 – fecha y video

Zenitsu locked in.

El videojuego de peleas Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 sigue aprovechando la enorme popularidad que tuvo la película El castillo Infinito: Parte 1 para seguir sacando personajes de ese arco de la historia como DLC. Hace unas semanas recibimos a Kaigaku y ahora estamos listos para recibir a Zenitsu Agatsuma (Infinity Castle), una versión del personaje que ya está en el juego con habilidades y animaciones tomada del filme.

Podemos verlo en acción en el siguiente video.

Zenitsu Agatsuma (Infinity Castle) saldrá en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 el martes 2 de diciembre de 2025 como parte del paquete de personajes DLC del Castillo Infinito – Parte 1.

Este paquete DLC —al que también pertenece Kaigatsu— continuará agregando poco a poco los siguientes personajes: Akaza (Infinity Castle) que será el próximo en salir, Tanjiro Kamado (Infinity Castle), Giyu Tomioka (Infinity Castle), Shinobu Kocho (Infinity Castle) y Douma.

Además de este paquete de pago, ofrecieron gratis a Muzan Kibutsuji para celebrar el lanzamiento de la película.

Este juego ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y para PC mediante Steam. Pueden leer nuestra reseña de la versión de PS4 aquí.

