Belle y Wise de Zenless Zone Zero tendrán su propio ‘stand’ al estilo JoJo’s: les presentamos a Pyrois

A muchos jugadores de Zenless Zone Zero nos gustaría algún día poder llevar sus protagonistas Belle y Wise al combate. Aunque eso no se va a hacer realidad todavía, pronto vamos a poder controlar una interesante «versión» de ellos dentro de las anomalías de Nueva Eridu: les presentamos a Pyrois: una «extensión» del poder de faeton al más puro estilo de los ‘stands’ de JoJo’s Bizarre Adventure.

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En la versión 3.0 (Temporada 3) del juego veremos cómo el éter acumulado a lo largo de tanto tiempo en los cuerpos de Belle y Wise está alcanzando su límite, lo que ocasiones que sus cuerpos y sus lentes inteligentes estén comenzando a presentar reacciones anómalas. Ese poder finalmente se materializará en la forma de Pyrois, una entidad independiente e invocable que representa el alma de la pareja de hermanos protagonistas.

Podremos controlar a Pyrois durante los combates para proteger a Faeton y será un personaje Atacante/Etéreo, pero también formará parte del modo exploración para interactuar con «fenómenos etéreos especiales». Todo indica que este «nuevo personaje» no será parte de un gacha, sino que todos tendremos acceso a él/ella como parte de la historia

En estas imágenes de Pyrois también podemos ver los nuevos atuendos que podrán vestir Belle y Wise en Roscaelifer, la nueva región que exploraremos a partir de la versión 3.0 de Zenless Zone Zero.

Aunque todavía no hay nada oficial sobre la temporada 3 más allá de los que vimos en una reciente presentación, todo indica que la versión 3.0 de Zenless Zone Zero en la que Pyrois hará su aparición para ayudar a Belle y Wise debería salir alrededor del 17 de junio de 2026. Pero el calendario de actualizaciones de ZZZ es algo caótico así que no podemos estar seguros hasta que Hoyoverse haga el anuncio oficial.

Zenless Zone Zero es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store. Pronto llegará también a Steam.