Zenless Zone Zero versión 3.3: fecha, nuevos banners, eventos, códigos de películas, colaboración con Honkai Star Rail y más

La versión 3.3 de Zenless Zone Zero llegará en los próximos días para continuar la trama de la isla del cielo Roscaelifer, así que vamos a conocer la fecha en que llega el parche de actualización, los personajes que podremos conseguir en los banners de sintonización, los nuevos eventos y detalles de la colaboración con otro juego de Hoyoverse: Honkai Star Rail.

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Aquí tienen el tráiler de la nueva versión al que pueden activarle los subtítulos en español. La presentación completa de 35 minutos con todos los detalles de la actualización se encuentra siguiendo este enlace.

Cuándo empieza la versión 3.3 de Zenless Zone Zero

El parche de actualización a la nueva versión se podrá usar el miércoles 21 de octubre de 2026 o en la noche del martes 20, dependiendo de la zona horaria en que estén.

Banners y nuevos personajes

Los dos nuevos agentes de Rango S son Phoenix (ígneo, anómalo) y Severian (aéreo, atacante).

Phoenix llegará en la primera fase y es la segunda al mando Auditoría Krampus. Su habilidad Nirvana provoca quemadura corrosiva a los enemigos afectados por una Anomalía y el daño de Anomalía recibido posteriormente inflige golpe crítico. Aunque sufra un golpe letal, Phoenix no quedará fuera de combate y activará Renacimiento para revivir con toda la vida.

Severian llegará en la fase 2 el 11 de noviembre. Es el comisario superior del Ministerio de Seguridad Pública de Nueva Eridu y su habilidad Ráfagas sin fin le permite esquivar de forma automática un ataque entrante y aprovechar el impulso para ejecutar un contraataque. Tras una evasión exitosa o al golpear a los enemigos con una habilidad determinada, acumula energía para asestar cortes continuos todavía más poderosos.

Además de ellos dos Velina regresará en un banner en la fase 1 y Norma en la fase 2.

Nuevos vestuarios

Tendremos a la venta nuevos aspectos para los nuevos personajes. Dos para Phoenix y uno para Severian.

Nuevos eventos

Además de la misión de historia Viaje de regreso a los cielos, la versión 3.3 de Zenless Zone Zero tendrá los siguientes eventos.

Noche de los trucos sobrenaturales – el infaltable evento de Halloween

– el infaltable evento de Halloween Historias de la casa del terror – tendremos que conducir distintos modelos de trucomóvil para ahuyentar a los intrusos de la casa del terror para obtener un aspecto de los Ángeles de la Delusión, un nuevo amplificador de grado A y accesorios de proxy.

– tendremos que conducir distintos modelos de trucomóvil para ahuyentar a los intrusos de la casa del terror para obtener un aspecto de los Ángeles de la Delusión, un nuevo amplificador de grado A y accesorios de proxy. ¡Ciberauxilio milagroso en acción! – vamos a reparar los bangbús dañados

– vamos a reparar los bangbús dañados Tras las huellas de Cuervo Rengo – resolver el misterio de un ataque a Cuervo

– resolver el misterio de un ataque a Cuervo ¡Restauración! Arte a la deriva – conseguir los fragmentos de pinturas extraviadas en el mar.

Colaboración de Zenless Zone Zero con Honkai Star Rail

Confirmaron que los personajes de HSR que llegarán más adelante este año a ZZZ serán Robin y Kafka.

Otras novedades de la versión 3.3 de Zenless Zone Zero

Nueva experiencia de combate con mecas

El modo Enigma del laberinto recibirá nuevo contenido

Nueva función de recomendación de equipos

Nuevos videos tutoriales para determinados agentes

Consejos para los desafíos

Los beneficios por la mejora de reputación proxy de la red proxy se mostrarán de manera más intuitiva

Nuevo código de películas Zenless Zone Zero

Este código será válido por un tiempo muy limitado y solo entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre de 2026. Les recomendamos entrar al juego para redimirlo lo antes posible

JRNY2SKY – Película x300, Registro del investigador veterano x2, Módulo de energía x3 y Denique x3000

Zenless Zone Zero es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store. Pronto llegará también a Steam.