Videojuegos

Zero Parades: For Dead Spies, el «sucesor» de Disco Elysium, ya tiene fecha de lanzamiento en PS5, actualización Director’s Cut gratis

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

A pesar de todo el drama que hay en el estudio ZA/UM, no cabe duda de la calidad de su más reciente juego Zero Parades: For Dead Spies y muchos consideran que sí es un digno «sucesor» del maravilloso Disco Elysium incluso aunque no tenga a su mismo equipo creativo detrás. Aunque este título salió el pasado mayo para PC, estábamos a la espera de su llegada a otras plataformas y finalmente conocemos su fecha de lanzamiento para PlayStation 5. También tendrá una actualización gratuita con nuevo contenido.

La actualización gratuita ‘Director’s Cut’ llegará a PC el jueves 1 de octubre y la versión completa Zero Parades: For Dead Spies con el nuevo contenido saldrá para PS5 el martes 3 de noviembre de 2026. Pueden ver el nuevo tráiler detallando las novedades de la actualización a continuación.

- Publicidad -

Las novedades de la edición Director’s Cut de Zero Parades incluyen:

  • Un nuevo encuentro dramático
  • Modo «detrás de cámaras»
  • Voces completas
  • Mejoras al manejo de inventario
  • Nuevos trajes
  • Soporte para más tamaños de pantalla

Zero Parades: For Dead Spies es un RPG narrativo con mecánicas claramente inspiradas en Disco Elysium en el que controlamos a Cascade, una agente de inteligencia caída en desgracia que tiene la oportunidad de congraciarse gracias a una nueva misión que le fue asignada, la cual se va al carajo inmediatamente cuando encuentra muerto a su contacto.

Al momento de hacer esta nota no hay noticias sobre la posible llegada de este juego a otras plataformas como Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.

Juegos indies en GamerFocus

Un tráiler de jugabilidad de Wardens of Avalon muestra más de su mundo arturiano corrupto, habrá nueva prueba de juego en octubre
 Un tráiler de jugabilidad de Wardens of Avalon…
Las aventuras no son todo en Calabozos y Dragones, también hay que atender la taberna en la que comienzan esas aventuras
 Las aventuras no son todo en Calabozos y…
Fecha, hora y algunos de los juegos indies que van a mostrar en la presentación The Triple-i Initiative Showcase 
 Fecha, hora y algunos de los juegos indies…
El primer juego de Double Fine tras su separación de Xbox es Thank You Bus Driver, un caótico juego de conducción
 El primer juego de Double Fine tras su…
Ledgerbound – Reseña (PC)
 Ledgerbound – Reseña (PC)
Rebounder es un juego de plataformas estilo ‘Kaizo Mario’ que será publicado por los creadores de Peak
 Rebounder es un juego de plataformas estilo ‘Kaizo…
Hideo Kojima reveló el elenco de actores de Physint
Estos son todos los anuncios de Xbox en Tokyo Game Show 2026
Tomodachi Life: Living the Dream se expande con un ‘bundle’ de Switch Lite exclusivo para Europa
Stranger Than Heaven: fecha de lanzamiento del tema principal, minijuegos y todo lo presentado en TGS 2026
Lollipop Chainsaw 2 Back2Back es el título que llevará el nuevo juego de la serie para PlayStation 5
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Hideo Kojima reveló el elenco de actores de Physint
No hay comentarios

Lo último

Misa Amane de Death Note se prepara para Halloween con la figura BiCute Dark de FuRyu
Cultura POP
Akihiro Hino de Level-5 se disculpa dos veces por el uso de IA en los futuros juegos y aclara presuntos malentendidos
Videojuegos
Todos los nuevos Espiritus que llegan a Fortnite en la actualización de septiembre
Videojuegos
«Una industria que pierde su originalidad acabará sufriendo una muerte lenta», señala Masahiro Sakurai, padre de Kirby y Smash
Videojuegos