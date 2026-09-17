Zero Parades: For Dead Spies, el «sucesor» de Disco Elysium, ya tiene fecha de lanzamiento en PS5, actualización Director’s Cut gratis

A pesar de todo el drama que hay en el estudio ZA/UM, no cabe duda de la calidad de su más reciente juego Zero Parades: For Dead Spies y muchos consideran que sí es un digno «sucesor» del maravilloso Disco Elysium incluso aunque no tenga a su mismo equipo creativo detrás. Aunque este título salió el pasado mayo para PC, estábamos a la espera de su llegada a otras plataformas y finalmente conocemos su fecha de lanzamiento para PlayStation 5. También tendrá una actualización gratuita con nuevo contenido.

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La actualización gratuita ‘Director’s Cut’ llegará a PC el jueves 1 de octubre y la versión completa Zero Parades: For Dead Spies con el nuevo contenido saldrá para PS5 el martes 3 de noviembre de 2026. Pueden ver el nuevo tráiler detallando las novedades de la actualización a continuación.

Las novedades de la edición Director’s Cut de Zero Parades incluyen:

Un nuevo encuentro dramático

Modo «detrás de cámaras»

Voces completas

Mejoras al manejo de inventario

Nuevos trajes

Soporte para más tamaños de pantalla

Zero Parades: For Dead Spies es un RPG narrativo con mecánicas claramente inspiradas en Disco Elysium en el que controlamos a Cascade, una agente de inteligencia caída en desgracia que tiene la oportunidad de congraciarse gracias a una nueva misión que le fue asignada, la cual se va al carajo inmediatamente cuando encuentra muerto a su contacto.

Al momento de hacer esta nota no hay noticias sobre la posible llegada de este juego a otras plataformas como Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.