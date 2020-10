Los jugadores de Call of Duty en plataformas diferentes a PlayStation están tristemente acostumbrados a que no tendrán la experiencia completa de juego hasta después de un tiempo. Black Ops Cold War no será la excepción, pues se reveló que el modo ‘Zombies Onslaught’ será exclusivo para PS4 y PS5 durante casi 12 meses.

Ya hablamos un poco del ‘modo zombis’ de Call of Duty: Black Ops Cold War aquí. ‘Zombies Onslaught’ es otra variación de este modo. Permite a dos jugadores tratar de sobrevivir a hordas de zombis. Estas aumentan en dificultad una tras otra mientras son obligados a moverse por varias zonas del mapa. Por cierto, los escenarios serán los mismos de los modos multijugador estándar.

Aquellos que quieran jugar ‘Zombies Onslaught’ para Black Ops Cold War en PC, Xbox One o Xbox Series X|S tendrán que esperar hasta el 1 de noviembre de 2021.

Este sistema de exclusividades limitadas ha sido fuertemente criticado desde hace varios años. Los jugadores en las plataformas no beneficiadas alegan que se les está vendiendo un producto inferior por el mismo precio de aquellos que sí tienen acceso a la experiencia completa.

El nuevo Call of Duty se pondrá a la venta el 13 de noviembre de 2020.

Fuente: blog oficial de PlayStation Latinoamérica