Zonas salvajes y lista de Pokémon por cada una en Leyendas Pokémon: Z-A

Para capturar Pokémon salvajes en Leyendas Pokémon: Z-A, aparte de las calles de la urbe, es necesario desbloquear progresivamente las denominadas Zonas salvajes de ciudad Luminalia. Esto sucede conforme avanzamos en las misiones principales del juego, pero una vez desbloqueada la Zona salvaje, podemos viajar hasta ella a pie o tomando un taxi. Las siguientes son las 20 Zonas salvajes del juego y los Pokémon que encuentras en las mismas. Cuando un Pokémon no ha sido capturado, solo ves su silueta, mientras que capturar el 100% de Pokémon de una zona te otorga una corona de reconocimiento.

Lista de Pokémon y Zonas salvajes en Leyendas Pokémon: Z-A

Zona salvaje 1

Weedle

Pichu

Scatterbug

Fletchling

Pidgey

Mareep

Bunnelby

Zona salvaje 2

Kakuna

Patrat

Binacle

Staryu

Magikarp

Budew

Zona salvaje 3

Skiddo

Pancham

Litleo

Espurr

Floette

Pikachu

Zona salvaje 4

Zona salvaje 5

Zona salvaje 6

Zona salvaje 7

Zona salvaje 8

Zona salvaje 9

Zona salvaje 10

Zona salvaje 11

Zona salvaje 12

Zona salvaje 13

Zona salvaje 14

Zona salvaje 15

Zona salvaje 16

Zona salvaje 17

Zona salvaje 18

Zona salvaje 19

Zona salvaje 20