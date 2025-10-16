Videojuegos

Zonas salvajes y lista de Pokémon por cada una en Leyendas Pokémon: Z-A

Explora todo tu lado salvaje.

Para capturar Pokémon salvajes en Leyendas Pokémon: Z-A, aparte de las calles de la urbe, es necesario desbloquear progresivamente las denominadas Zonas salvajes de ciudad Luminalia. Esto sucede conforme avanzamos en las misiones principales del juego, pero una vez desbloqueada la Zona salvaje, podemos viajar hasta ella a pie o tomando un taxi. Las siguientes son las 20 Zonas salvajes del juego y los Pokémon que encuentras en las mismas. Cuando un Pokémon no ha sido capturado, solo ves su silueta, mientras que capturar el 100% de Pokémon de una zona te otorga una corona de reconocimiento.

Contenido:
Lista de Pokémon y Zonas salvajes en Leyendas Pokémon: Z-AZona salvaje 1Zona salvaje 2Zona salvaje 3Zona salvaje 4Zona salvaje 5Zona salvaje 6Zona salvaje 7Zona salvaje 8Zona salvaje 9Zona salvaje 10Más del mundo PokémonZona salvaje 11Zona salvaje 12Zona salvaje 13Zona salvaje 14Zona salvaje 15Zona salvaje 16Zona salvaje 17Zona salvaje 18Zona salvaje 19Zona salvaje 20

Lista de Pokémon y Zonas salvajes en Leyendas Pokémon: Z-A

Zona salvaje 1

  • Weedle
  • Pichu
  • Scatterbug
  • Fletchling
  • Pidgey
  • Mareep
  • Bunnelby

Zona salvaje 2

  • Kakuna
  • Patrat
  • Binacle
  • Staryu
  • Magikarp
  • Budew

Zona salvaje 3

  • Skiddo
  • Pancham
  • Litleo
  • Espurr
  • Floette
  • Pikachu

Zona salvaje 4

Zona salvaje 5

Zona salvaje 6

Zona salvaje 7

Zona salvaje 8

Zona salvaje 9

Zona salvaje 10

🗼

Zona salvaje 11

Zona salvaje 12

Zona salvaje 13

Zona salvaje 14

Zona salvaje 15

Zona salvaje 16

Zona salvaje 17

Zona salvaje 18

Zona salvaje 19

Zona salvaje 20

Las nuevas megaevoluciones para Leyendas Pokémon: Z-A
¿Es ciudad Luminalia el «purgatorio Pokémon»? ¿Está el/la protagonista de Leyendas Pokémon: Z-A en un limbo?
Bleach: Soul Resonance, el preregistro para el nuevo juego que adapta la obra de Tite Kubo ya está disponible
El próximo juego de Ron Gilbert, Death by Scrolling, ya tiene fecha de lanzamiento y un nuevo tráiler
Roblox Códigos de Restaurant Tycoon 3 (Octubre 2025)
Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe en octubre de 2025
