Zonas salvajes y lista de Pokémon por cada una en Leyendas Pokémon: Z-A

Para capturar Pokémon salvajes en Leyendas Pokémon: Z-A, aparte de las calles de la urbe, es necesario desbloquear progresivamente las denominadas Zonas salvajes de ciudad Luminalia. Esto sucede conforme avanzamos en las misiones principales del juego, pero una vez desbloqueada la Zona salvaje, podemos viajar hasta ella a pie o tomando un taxi. Las siguientes son las 20 Zonas salvajes del juego y los Pokémon que encuentras en las mismas. Cuando un Pokémon no ha sido capturado, solo ves su silueta, mientras que capturar el 100% de Pokémon de una zona te otorga una corona de reconocimiento.
Lista de Pokémon y Zonas salvajes en Leyendas Pokémon: Z-AZona salvaje 1Zona salvaje 2Zona salvaje 3Zona salvaje 4Zona salvaje 5Zona salvaje 6Zona salvaje 7Zona salvaje 8Zona salvaje 9Zona salvaje 10Zona salvaje 11Zona salvaje 12Zona salvaje 13Zona salvaje 14Zona salvaje 15Zona salvaje 16Zona salvaje 17Zona salvaje 18Zona salvaje 19Zona salvaje 20
Lista de Pokémon y Zonas salvajes en Leyendas Pokémon: Z-A
Zona salvaje 1
- Weedle
- Pichu
- Scatterbug
- Fletchling
- Pidgey
- Mareep
- Bunnelby
Zona salvaje 2
- Kakuna
- Patrat
- Binacle
- Staryu
- Magikarp
- Budew
Zona salvaje 3
- Skiddo
- Pancham
- Litleo
- Espurr
- Floette
- Pikachu