El pasado martes 7 de febrero, Raúl Álvarez Genes — mejor conocido como AuronPlay o simplemente Auron — dijo durante una de sus emisiones que abandonará la plataforma de ‘streaming’ Twitch y sus demás redes por tiempo indefinido y no sabe realmente cuándo vuelve. Auron es uno de los ‘streamers’ más populares no solo de habla hispana, sino del mundo. Cuenta con más de 14 millones de seguidores solo Twitch.

Según él, «se encuentra quemado y cansado de estar pendiente 24/7 de Internet». Esto tiene sentido después de 11 años de carrera, pero no es coincidencia que esta decisión de AuronPlay llegue en medio de un escándalo que lo involucra a él y a su pareja Sara Modelo, conocida en Internet como Biyín.

Recientemente resurgieron mensajes de Modelo, hechos con una cuenta anterior en Twitter en 2013, burlándose de forma cruel y ofensiva de la desaparición de un niño. Junto a estos aparecieron mensajes tanto de Biyín como de AuronPlay haciendo gala de un desagradable humor negro que incluso hacía apología al nazismo y potenciaron el escándalo.

Los populares ‘streamers’ borraron muchos de estos mensajes, pero se propagaron rápidamente por el Internet y los convirtieron en protagonistas de docenas de comentarios y memes que incluso los comparaban con nazis. Aunque Biyín pidió perdón por sus pasados comentarios y negó varias de las acusaciones, el escándalo no se detuvo. También hay que sumar las malas reacciones públicas que tuvo Auron respecto a los Premios ESLAND del 29 de enero, en los que no ganó ningún premio a pesar de ser uno de los ‘streamers’ más nominados.

¿Cuándo vuelve AuronPlay a Twitch?

Sobre cuándo regresará a hacer ‘streaming’, dijo: “voy a tomarme unos días libres. No me voy a ir cinco años, no sé si me voy a ir una semana, tres días, un mes, no lo sé, no quiero ponerme fecha”. También agregó que sí participará en los Squid Minecraft Games.

Fuente: canal de AuronPlay en Twitch