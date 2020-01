By

El tercer trimestre de 2020 va a ser muy especial para los fanáticos de Nintendo que se encuentren en Japón o puedan viajar a ese país. No solo porque durante esa época se van a celebrar los juegos olímpicos de Tokio y Mario será una de las mascotas, sino porque Super Nintendo World abrirá sus puertas.

Super Nintendo World será un parque de diversiones temático de las franquicias de Nintendo, principalmente Super Mario. Aún no se conocen muchos detalles sobre lo que encontraremos en el parque, pero se han filtrado imágenes que dejan ver que lucirá como un nivel de un juego del popular personaje.

Para promover esta nueva creación, en la cual están trabajando de la mano con Universal Studios Japón, Nintendo ha publicado un video musical llamado We are Born to Play. Esta es una colaboración del dúo de música electrónica Galantis con la cantante Charli XCX que busca ‘capturar’ el espíritu del lugar. También usa algunas melodías bastante familiares.

El video también muestra a los asistentes usando brazaletes y una aplicación en sus teléfonos para interactuar con los elementos del parque. Parece que será una experiencia bastante ‘gamificada’.

Viajar a Japón no será la única forma de disfrutar de Super Nintendo World. Hay planes para abrir parques similares en los estudios Universal Orlando y Hollywood.

Fuente: canal oficial de Nintendo de América en YouTube