40 años después, Back to the Future presenta un reloj Casio edición limitada

¿Relojes inteligentes? A donde vamos no necesitamos, relojes inteligentes.

Por Cesar Nuñez
Una colaboración de ensueño entre Casio Vintage y Back to the Future (Regreso al Futuro), marca el aniversario 40 del estreno de la icónica película dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg. El CA-500, el popular modelo de calculadora Casio, adopta la temática del DeLorean de Back to the Future. Los diferentes colores alrededor de los botones, evocan los circuitos de tiempo del DeLorean para configurar la fecha y la hora de destino. La parte trasera del reloj lleva grabado el condensador de flujo, la pieza de tecnología ficticia que convierte al DeLorean en una máquina del tiempo.

Esta singular colaboración está repleta de detalles meticulosos, como el logotipo de Back to the Future en la hebilla de la correa. Además, la carcasa y la correa plateadas ofrecen un aspecto refinado, ideal tanto para la oficina como para ir al cine. El reloj viene en un empaque especial diseñado para parecerse a una cinta de video vintage, capturando el mundo de la película. Valga la aclaración, no podrás viajar en el tiempo, pero siempre puedes repetir la trilogía.

Transpórtate al mundo de Back to the Future con un toque sutil y divertido que añade una sensación de aventura y diversión a tus minutos, horas y días. Por el momento no hay un precio ni disponibilidad de compra de este reloj Casio edición limitada de Back to the Future, pero mantente alerta en el sitio oficial.

