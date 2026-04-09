Adidas y Ado presentan «Kira», el himno oficial de la selección de Japón para la Copa Mundial de Fútbol del 2026

Hace cuatro años, Yūsuke Nomura —ilustrador del manga Blue Lock— y Tsujimoto —quien es el encargado del arte del ‘manga’ Giant Killing— colaboraron con la selección nacional de Japón para la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022. Ahora, Adidas y la Asociación de Fútbol de Japón (JFA) han anunciado el lanzamiento de «Kira», la canción oficial del uniforme que usará la selección nipona en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA del 2026.

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¿Quién interpreta «Kira» el himno oficial de la selección de Japón para la Copa Mundial de Fútbol del 2026?

El título de la canción «Kira» (綺羅) significa «hermosa vestimenta».

La encargada de interpretar esta pieza es la reconocida cantante japonesa Ado, quien asume el rol de «Creative Partner» en esta campaña denominada por Adidas y la JFA «Go Beyond. Play Free«. Según los responsables del proyecto, la elección de Ado responde a su capacidad para transmitir la tenacidad y el espíritu de desafío que la selección japonesa busca proyectar en el torneo mundial. La interpretación incluye el uso del pronombre «ore», una decisión artística que busca reflejar fuerza y valentía en la narrativa de la canción. La letra y la música fueron compuestas por el cantautor Tatsuya Kitani. Es así que este artista es quien diseñó la base de rock con guitarras prominentes que resaltan la potencia vocal de Ado.

El himno está intrínsecamente ligado al diseño del uniforme 2026, cuyo concepto es el «Horizonte». El video musical cuenta con la dirección de Naoshi Watanabe y la dirección de animación de YORUGATA, bajo la producción del estudio Kiko.

¿Cuándo estará disponible la versión completa del himno oficial de la selección de Japón para la Copa Mundial de Fútbol del 2026?

El cronograma de lanzamientos para «Kira» inicia este jueves 9 de abril de 2026 con su primera emisión en comerciales de televisión a nivel nacional. Posteriormente, la canción estará disponible en las principales plataformas de streaming a partir del miércoles 22 de abril. Según el comunicado las plataformas serán Spotify, Apple Music y Amazon Music. Finalmente, el video musical oficial será estrenado el lunes 27 de abril de 2026.

Vía: goal.com