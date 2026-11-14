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Ahora puedes tener el auto de carreras de Marin Kitagawa y My Dress-Up Darling en dos escalas diferentes

Corriendo con Kitagawa-san.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Durante la Ronda 2 de la Suzuka 5 Hours Race de Japón, parte de la Eneos Super Taikyu Series 2026 patrocinada por Bridgestone, el equipo TKRI (Tatsuya Kataoka Racing Invitation) se coronó con su Mercedes-AMG GT3 Evo de Marin Kitagawala reina del ‘cosplay’ en My Dress-Up Darling— en la segunda posición del podio, con los pilotos DAISUKE, Tatsuya Kataoka, Yuki Nakayama y Yuya Motojima. El auto Mercedes-AMG GT3 de Craft-Bamboo Racing (Jinzu Sun/Kakunoshin Ota/Adali Fong) aseguró la victoria en la clase ST-X. Good Smile Company nos deja tener este vistoso auto no en tamaño real, sino en escalas coleccionables 1:43 y 1:64.

El AMG GT3 n.º 23 TKRI Matsunaga Kensetsu de Good Smile Racing reproduce fielmente cada detalle de este vehículo de competición, diseñado especialmente –fruto de una colaboración entre la segunda temporada del ‘anime’ My Dress-Up Darling e Iwatsuki– y que presenta a Marin Kitagawa vestida como reina de las carreras. La carrocería del vehículo está fabricada en resina. El auto 1:43 se vende a $132 USD y el de escala 1:64 a $30 USD. Se entregan entre el 1ro de julio y el 30 de septiembre del 2027.

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My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru) se ganó el corazón de sus seguidores con el ritmo de ‘slice of life’, siguiendo la pasión por el ‘cosplay’ y los hobbies personales. La personalidad de Kitagawa y su relación con Gojo Wakana, un chico muy profesional en su arte y enfocado en aprender sobre ‘cosplay’, son de los puntos más importantes a resaltar.

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Reina de las carreras

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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