Animal Crossing All Star Collection: así son los llaveros de peluche de la popular serie ‘cozy’ de Nintendo

Sanei confirmó que lanzará cinco nuevos llaveros de peluche de la colección Animal Crossing All Star y un llavero de DJ KK que regresa a finales de julio del 2026. El llavero de KK Slider ya apareció anteriormente y está diseñado para exhibirse, mientras que los demás se pueden usar como accesorio. Los llaveros cuestan alrededor de 2200 yenes (aproximadamente $14 USD) cada uno, mientras que el peluche individual cuesta 2860 yenes (aproximadamente $18 USD). Las reservas comienzan hasta junio de 2026.

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Los cinco personajes representados en los llaveros son vecinos que pueden mudarse a tu pueblo en Animal Crossing: New Horizons. Son Chrissy y Francine, ambas conejitas; Dom, la oveja; Marshall, la ardilla; y Stitches, el oso. Cada llavero tiene un mosquetón en la cadena para mayor seguridad. Marshall es el más pequeño, con menos de 9,5 cm, mientras que ambos conejos miden más de 13,5 cm debido a sus orejas.

El peluche de DJ KK mide 18 cm de alto y, debido al tamaño de su accesorio, también mide aproximadamente 19 cm de largo. La parte del KK Slider es suave, mientras que los tocadiscos son de una tela más lisa. Viene con su sombrero, gafas y auriculares.

Los llaveros de Chrissy, Francine, Dom, Marshall y Stitches de Animal Crossing: New Horizons, así como el peluche de DJ KK, estarán disponibles a finales de julio. Los productos de Sanei suelen aparecer en todo el mundo, aunque normalmente unas semanas o meses después. Animal Crossing: New Horizons está disponible para Nintendo Switch y Switch 2.