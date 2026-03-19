Así es el espectáculo de One Piece: Grand Pirate Show que se estrena en Universal Studios

Universal Studios Hollywood prepara el escenario para otro anime/manga más en las Fan Fest Nights de este año, además de Sailor Moon. El turno es de One Piece: Grand Pirate Show, un espectáculo de acrobacias en vivo inspirado en el éxito de la producción de Universal Studios Japan, que tendrá lugar en el recinto WaterWorld. Las entradas ya están a la venta para asistir al evento, que se celebrará durante 12 noches: del 23 al 25 de abril; del 1 al 3, del 7 al 9 y del 14 al 16 de mayo de 2026.

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Con un escenario que recrea la Isla Midori, un misterioso puesto del mundo de One Piece, el espectáculo de acrobacias en vivo atraerá a los espectadores a una aventura mientras la tripulación de los Sombrero de Paja (Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji y Chopper) busca las raras Pop Greens, un recurso valioso en la isla. Su intrépida exploración pronto se complica cuando los marines irrumpen en la isla, elevando la tensión con una entrada increíble, abriendo las puertas a la fuerza y desatando intensas secuencias de batalla con efectos pirotécnicos y mucha energía.

Se desatan situaciones cómicas cuando el pirata rival Buggy irrumpe en escena, decidido a apoderarse de los Pop Greens. Este espectáculo de acrobacias en vivo de 20 minutos culmina en una celebración triunfal –y una audaz fuga– que transportará a los espectadores al corazón de One Piece, envueltos en amistad, libertad y caos.

Las noches de Universal Fan Fest cuentan con una variedad de actividades emocionantes. Además de One Piece: Grand Pirate Show, los visitantes pueden vivir experiencias como Scooby-Doo Meets The Universal Monsters: Mystery on the Backlot, Wizarding World of Harry Potter – Forbidden Forest: A Search for the Hippogriff, Pretty Guardian Sailor Moon the Miracle: Moon Palace Chapter Deluxe, Dungeons & Dragons: Secrets of Waterdeep y Super Nintendo World – Colorful Yoshi Celebration.