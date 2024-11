Así es el nuevo set LEGO de Horizon con Aloy, Varl, un Dientes Serrados y un Cangrejo

En mi reseña del videojuego LEGO Horizon Adventures me atreví a decir que este parecía «un intento de presentar la franquicia a la audiencia más joven para posicionarla con más productos». No me equivocaba. Sabía que PlayStation y LEGO no iban a demorar en anunciar nuevos sets de LEGO inspirados en la saga Horizon y aquí los tenemos. Este set es el primer producto de la línea de juguetes LEGO Horizon Adventures con minifiguras de Aloy, Varl y minifiguras de un Dientes Serrados y un Cangrejo.

Pueden ver el tráiler del set a continuación.

Este no es el primer set de LEGO basado en esta franquicia de juegos. En 2022 pusieron a la venta un impresionante set del Cuellilargo con la minifigura de Aloy. Pero es el primero relacionado con la nueva «marca» y está directamente vinculado al juego lanzado en noviembre de 2024.

Este definitivamente no será el último set de esta serie. Seguramente ya hay planes de lanzar paquetes con otras máquinas como el Vigia, los Embestidores, el Chatarrero y minifiguras como Erend, Rost y Teersa. Tampoco nos sorprendería si hay más juegos de la saga en desarrollo para promover las ventas de estos sets.

El set de LEGO Horizon Adventures con Aloy, Varl, el Dientes Serrados y el Cangrejo se pondrá a la venta el 1 de marzo de 2025 y ya se encuentra en preventa en Amazon por $44.99 dólares (aproximadamente 198.000 pesos colombianos).

Si quieren saber más al respecto, visiten el blog oficial de PlayStation.

Más contenido de Horizon en GamerFocus