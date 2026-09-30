Así es la colección de Crocs de Chainsaw Man

Luego de que el año pasado llegó a las salas de cine la película del arco de Reze y mientras los fanáticos de Chainsaw Man se mantienen a la expectativa del estreno de la nueva temporada, que adaptará el arco de los asesinos internacionales, la obra de Tatsuki Fujimoto acaba de anunciar una colaboración con la marca de calzado Crocs.

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¿Cómo son y cuál es el precio de los Crocs de Chainsaw Man?

La colección de Crocs de Chainsaw Man incluye un total de cuatro nuevos modelos y una serie especial de cinco dijes Jibbitz. Esta colaboración estará disponible en el mercado a partir del 27 de octubre tanto en tiendas en línea como en ubicaciones seleccionadas, aunque desconocemos si llegarán de manera oficial a nuestro país. No obstante, antes de su lanzamiento, los aficionados podrán ver los Crocs de Chainsaw Man durante la New York Comic Con.

En cuanto a los precios y características de cada diseño, la opción más costosa de la colección es el Chainsaw Man x Crocs ‘Pochita’ Classic Lined Clog, con un valor de 79.99 dólares (aproximadamente 266,800 COP). Este modelo transforma directamente al personaje de Pochita en un calzado que reemplaza los orificios habituales por el rostro completo del demonio y una pequeña motosierra sobresaliendo en la parte frontal. Su precio superior se debe a que es el único diseño de la colección que cuenta con un forro afelpado en su interior.

Denji, Power y hasta Pochita hacen parte de la colección de Crocs de Chainsaw Man

Por otro lado, se encuentra el Chainsaw Man x Crocs Classic Clog, disponible por 69.99 dólares (alrededor de 233,400 COP). Este calzado presenta un acabado rojo salpicado de sangre con detalles de un motor cerca del talón y dientes de corte en la punta, complementado por una cadena de sierra dentada que atraviesa la parte delantera para brindar un efecto tridimensional.

La colección se completa con el Chainsaw Man x Crocs ‘Power’ Classic Clog y el Characters Classic Clog, este último consistente en un collage de los personajes de la primera temporada del anime; ambos modelos se comercializan a 69.99 dólares (aproximadamente 233,400 COP). Finalmente, los cinco dijes Jibbitz individuales, moldeados con las formas de Aki, Power, Pochita, Makima y Denji en su versión de Chainsaw Man, tienen un rango de precio que va desde los 6.99 hasta los 19.99 dólares (entre 23,300 y 66,700 COP aproximados).

Vía: IGN